В Viber появились «письма счастья» 2 6.12.2019, 18:40

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Но это не официальный розыгрыш.

Читательница tut.by сообщила, что ей пришло «письмо счастья» в мессенджере Viber, которое притворяется официальной акцией компании. Но, разумеется, это не так.

Как сообщила девушка, ей за вчерашний день пришло три одинаковых сообщения от родственников. В них говорилось, что в честь дня рождения Viber мессенджер якобы запускает розыгрыш: нужно переслать это сообщение десяти своим контактам и, возможно, получить 10 рублей на счет и бесплатный стикерпак.

Так выглядит «письмо счастья»

Действительно, у Viber сейчас и правда параллельно проходит розыгрыш в честь его дня рождения — но только в официальной группе. И ничего для этого пересылать не надо.

В блоге компании сообщается, что в официальном сообществе «Viber Беларусь» запущен чатбот «Колесо фортуны». Участник «крутит барабан» и получает тот подарок, на котором остановилась стрелка — это могут быть купоны Viber Out, скидки от партнеров или платные стикерпаки. Это не требует пересылки сообщений своим контактам.

Напомним, что так называемые письма счастья не только создают паразитную нагрузку на каналы связи, но и могут являться одним из механизмов получения базы контактов спамерами.