Светлана Алексиевич: Монстр погиб, а крысы остались 7.12.2019, 14:44

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Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии — о некоторых постсоветских правителях.

Известная белорусская писательница Светлана Алексиевич в интервью журналу НВ сравнила две эпохи — СССР и постсоветское время.

По ее мнению, сегодняшние времена являются даже более страшными, чем при коммунизме.

«Есть такое хорошее высказывание художника Ильи Кабакова. Он сказал: было советское время, когда мы боролись с монстром-коммунизмом. Это большое чудовище, и мы его победили. Но потом мы оглянулись и увидели, что еще нам надо бороться с крысами. Что вдруг из человека вылезло много такого, о чем наша литература даже не предупредила. И крысы страшнее, чем монстр, поскольку их невозможно проконтролировать. И человек уже не закручен идеей, и власть не имеет над ним такого контроля. Так что, я думаю, сегодняшнее время еще страшнее», — объяснила Алексиевич.

В 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе.