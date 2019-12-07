закрыть
7 декабря 2019, суббота, 19:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На встрече Лукашенко и Путина погас свет

37
  • 7.12.2019, 15:45
  • 14,681
На встрече Лукашенко и Путина погас свет

Два диктатора проводят переговоры в Сочи на фоне протестов в Беларуси.

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе диктатора Telegram-канал «Пул первого»:

«Только Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры — в зале погас свет».

Лукашенко попытался разрядить обстановку шуткой. «Наверное, это Дима Песков?», — cказал диктатор.

Напомним, два диктатора проводят переговоры в Сочи, где обсуждаются дорожные карты по углублению так называемой интеграции. В это время в Минске проходят массовые акции протеста.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников