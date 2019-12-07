На встрече Лукашенко и Путина погас свет 37 7.12.2019, 15:45

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Два диктатора проводят переговоры в Сочи на фоне протестов в Беларуси.

Об этом сообщает приближенный к пресс-службе диктатора Telegram-канал «Пул первого»:

«Только Александр Лукашенко и Владимир Путин начали переговоры — в зале погас свет».

Лукашенко попытался разрядить обстановку шуткой. «Наверное, это Дима Песков?», — cказал диктатор.

Напомним, два диктатора проводят переговоры в Сочи, где обсуждаются дорожные карты по углублению так называемой интеграции. В это время в Минске проходят массовые акции протеста.