Протестующие в Минске передали свои требования в посольство РФ 8.12.2019, 15:19

В резолюции говорится, что белорусы будут бороться за суверенитет.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Протестующие в Минске прошли маршем по городу передали свои требования в посольство РФ.

В резолюции митинга выражается протест против так называемой «глубокой интеграции» Беларуси и России, подписания «дорожных карт», заявляется о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут власти Беларуси и России. Соглашения, подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными лицами, белорусы не признают и не будут им подчиняться. Участники акции призывают международное сообщество к солидарности с белорусским народом, не признавать легитимными их соглашения и ввести санкции за из их подписание. Белорусы намерены добиваться возвращения своих прав и свобод.

«Предупредили страну, которая ведет агрессию против соседей, что Беларусь не пойдет ни на какие соглашения, несмотря на любую позицию Лукашенко, и что белорусы будут до конца биться за свою независимость и суверенитет», — сказал лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик.