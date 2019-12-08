Как будут отдыхать в следующем году соседи Беларуси 8.12.2019, 17:42

Оказывается, мы работаем больше всех.

«Вечерний Гродно» заглянули в календарь-2020 и увидел, что часть праздников попадает на субботу или воскресенье. Если сравнивать с соседними странами, получается, что у нас будет меньше, чем у них, нерабочих праздничных дней.

Каждый год у белорусов всего девять дополнительных выходных. Это 1 и 7 января, 8 Марта, 1 и 9 Мая, 3 июля, 7 Ноября, 25 декабря, а также Радоница, выпадающая на разные даты. В нынешнем году ни одна из этих дат не выпала на субботу или воскресенье.

2020-й — високосный, с 29 днями в феврале. Из-за этого 9 Мая и 7 Ноября попадают на субботу, а 8 Марта — на воскресенье. То есть в будущем году у нас будет всего шесть дополнительных выходных.

Сколько отдыхают наши соседи?

В России четырнадцать дополнительных выходных: с 1 по 8 января — новогодние каникулы, 7 января, 23 февраля, 8 Марта, 1 и 9 Мая, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.

В Литве и Латвии также четырнадцать дней праздничного отдыха. Литовцы отмечают 1 января, 16 и 25 февраля — День государственного восстановления Литвы и Масленицу, 11 марта — День независимости, 7 июня — День отца, 24 июня — Мидсоммар (День середины лета), 6 июля — День коронации короля Миндовга, 15 августа — праздник осеннего урожая Жолинес, 1 ноября — День Всех Святых. Большие выходные на Рождество — 24—26 декабря. Нерабочий и второй день Пасхи.

В Латвии гуляют 31 декабря и 1 января, 1 и 4 мая — День труда и День независимости, 23 и 24 июня — Лиго и Янов день, 18 ноября — День провозглашения Латвийской Республики, с 24 по 26 декабря — Рождество. Кроме того, латыши не работают в пятницу перед Пасхой и в понедельник после неё, в День матери, выпадающий на разные даты.

В Польше двенадцать дополнительных выходных: 1 и 6 января — Новый год и праздник Богоявления, 1 и 3 мая — День труда и День конституции, 15 августа — День польской армии, 1 ноября — День Всех Святых, 11 ноября — День независимости, 25 и 26 декабря — Рождество. Есть ещё плавающие даты пасхального понедельника, Дня сошествия Святого Духа, праздника Тела Господня.

Украина устраивает одиннадцать дополнительных выходных: 1 и 7 января, выходной за 8 Марта переносится на 9-е, 19 апреля (выходной на второй день Пасхи), 1 и 9 Мая, 29 июня — выходной за День конституции Украины 28 июня, 8 июня — второй день Троицы, 24 августа — День независимости, 14 октября — День защитника, 25 декабря — Рождество.

Постановлением cовмина от 9 октября 2019 года № 688 утверждён график переноса рабочих дней в 2020 году:

с четверга, 2 января, переносится на субботу, 4 января;

с понедельника, 6 января, — на субботу, 11 января;

с понедельника, 27 апреля, — на субботу, 4 апреля.