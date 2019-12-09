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WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

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  • 9.12.2019, 13:26
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WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Решение было принято единогласно.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.

Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).


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