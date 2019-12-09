Экс-президента Кыргызстана направили на психиатрическую экспертизу 8 9.12.2019, 20:30

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Алмазбек Атамбаев

Фото: ТАСС

Алмазбека Атамбаева подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Кыргызстана, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Пресс-служба МВД страны сообщает, что процедура является обязательной для подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в захвате заложников во время попытки его задержания в селении Кой-Таш. Всего в рамках досудебного производства по этому делу в качестве подозреваемых проходят 16 человек.

«Вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в РЦПЗ МЗ Кыргызской Республики для исполнения», – отмечается в постановлении МВД Кыргызстана.

7 августа этого года во время попытки ареста Атамбаева началась стрельба. Сторонники бывшего президента захватили и продержали в заложниках шестерых бойцов спецназа более 12 часов. 8 августа Алмазбек Атамбаев сдался властям. Всего за два дня противостояния силовиков и сторонников Атамбаева за медицинской помощью обратились 98 человек. Один пострадавший, боец «Альфа» – умер.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, на имущество экс-президента и его семьи наложен арест.