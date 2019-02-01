В Третьяковской галерее выставили похищенную картину Куинджи 1.02.2019, 13:19

Фото: РИА «Новости»

Картина помещена под специальное стекло и сигнализацию.

В Третьяковской галерее выставили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую 27 января украл 31-летний мужчина, пишет «Новая газета».

Уточняется, что картина помещена под специальное стекло и сигнализацию, висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения.

Картина будет находиться в Третьяковке до завершения выставки Куинджи 17 февраля, а затем вернется в экспозицию Русского музея в Петербурге.

Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли в воскресенье, 27 января, из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в темной одежде рассматривал картину, а потом снял ее со стены и не спешно скрылся, в зале при этом находились другие посетители.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемого в похищении картины Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он спрятал картину в подвале на территории строящегося дома в Одинцовском районе. Мужчине вменяют п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы арестовал Чуприкова на два месяца.

В декабре 2018 года Чуприков проходил по другому делу за хранение наркотиков. Он находился под подпиской о невыезде.