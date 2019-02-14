РФ и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга 1 14.02.2019, 19:28

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РФ хочет вынести вопрос отмены роуминга с Беларусью на уровень правителей стран.

Минкомсвязи России готова инициировать переговоры об отмене роуминга между Россией и Беларусью на уровне премьер-министров или правителей обеих стран, заявил журналистам глава министерства Константин Носков в кулуарах инвестфорума в Сочи. Об этом сообщает Interfax.by.

Причина заключается в том, что текущие предложения белорусской стороны предполагают лишь снижение цен на услуги связи между странами, но не полную отмену роуминга.

«Белорусская сторона прислала нам ответные предложения, серьезно скорректировав наш план, который ведет, по нашим оценкам, к снижению цен на 25−30%, но не приводит к отмене роуминга в нашем понимании — к бесплатным входящим звонкам для абонентов российских в Беларуси и соответственно белорусских в России. Пока, к сожалению, договориться не можем», — объяснил К. Носков.

«Видимо, будем инициировать вынесение переговоров на более высокий уровень — на уровень председателей правительства или руководителей стран. На министерском уровне, похоже, не удается договориться», — резюмировал министр.

В декабре 2018 года К. Носков говорил о трехэтапной отмене роуминга между Россией и Беларусью, эти предложения были направлены белорусской стороне.

Первый этап был запланирован на февраль 2019 года и предполагал установление симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть выравнивание «интерконнекта». Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашение между белорусскими и российскими операторами связи — то есть в мае 2019 года можно было бы снизить тарифы для конечных пользователей. Третий этап предполагал отмену платы за входящие вызовы в сетях гостевого оператора.

К. Носков тогда отмечал, что тариф на услуги по пропуску трафика в сети операторов Беларуси является самым высоким в СНГ и составляет около 30 центов за минуту, а ставка российских операторов — от 14 до 19 центов за минуту. «Отмена роуминга без выравнивания этих ставок на „интерконнект“ приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям российских операторов», — пояснял он.