Пресс-конференция главного редактора «Хартии-97» в Варшаве 16 15.02.2019, 9:25

10,519

Наталья Радина

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня в 12.00 Наталья Радина даст пресс-конференцию в Press Club Polska (Aleje Ujazdowskie 6A).

Напомним, что вчера, 14 февраля, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина была приглашена в польский Фонд международной солидарности. Президент и директор фонда Мацей Фальковский и Александра Ярошевич сообщили журналистке, что поддержка сайта в 2019 году по сравнению с прошлым годом будет сокращена почти в 5 раз.

Отсутствие финансирования грозит приостановкой функционирования сайта Charter97.org.

Сайт «Хартия-97» является одним из самых популярных белорусских независимых медиа. Журналисты портала неоднократно подвергались репрессиям со стороны властей Беларуси. В 2010 году был убит основатель ресурса Олег Бебенин, а все работники редакции были арестованы, а главный редактор попала в тюрьму КГБ.

В 2012 году редакция сайта по приглашению МИД Польши переехала в Варшаву. Часть редакции продолжает работу в Беларуси в подполье.

Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com