Россия теряет Сибирь Вера Афанасьева, «Город Глупов»

15.02.2019, 10:27

Иллюстрационное фото

Сибирь и Дальний Восток однозначно выходят из-под контроля российской власти.

Мы очень плохо понимаем, что происходит в Сибири, а там беда.

Вот свидетельства очевидца, журналиста Юрия Панкова - опубликованы полгода назад, но мне попались только что.

«Теперь я в Братске. Уже пятый день.

Это не поддается описанию. Такое ощущение, что я оказался в начале 90-х годов. Это выражается во всем и, прежде всего, в невероятном количестве бандюганов и пьяных.

Первое, что показалось подозрительным, это невероятная популярность такси. Город размером с московский округ и населением в 260 тысяч человек просто наводнен ими.Потом выяснилось, что простые люди здесь ездят на такси даже за хлебом, (как в «Бриллиантовой руке»), потому что на полном серьезе боятся воров и убийц.

Зимой посреди дня могут сорвать с прохожего меховую шапку или снять дубленку. Летом в порядке вещей отбирать мобильные телефоны, срывать золотые украшения, цепочки. Все, что можно сорвать, отнять и т.п.

Учитель в сельской школе зарабатывает 3,5 тысячи рублей. Замглавврача братской горбольницы – 10 тыс.

Трезвых пока не видел. Тайгу рубят нещадно. В Братском районе лесов осталось, по словам мэра, на 30 лет.

Одним словом Сибирь и Дальний Восток потеряны однозначно. Все здесь ругают китайцев, но понимают, что кроме как от них ничего хорошего ждать не приходится. Хорошее – муж китаец, работа в китайской компании, китайские фрукты, китайские рестораны, отдых в Китае.

Над городом периодически ревет сирена, как во время войны. Этим информируют, что Братский лесоперерабатывающий комбинат (БЛПК) начинает выброс отходов. Через трубу, тупо – прямо в небо. Комбинат находится практически в центре города. Дым валит постоянно, но когда раздается сирена, жуткий вой, начинается выброс какой-то реальной химии, и граждане сразу закрывают окна».

Вера Афанасьева, «Город Глупов»