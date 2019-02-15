Путин получил травму во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо

Путин получил травму во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо19
- 15.02.2019, 11:03
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Правитель РФ был травмирован в Сочи.
Президент России Владимир Путин получил травму безымянного пальца во время тренировки по дзюдо, которая прошла в центре спортивной подготовки "Юг-спорт" в Сочи.
Как сообщает ТАСС, повреждение российский президент получил в спарринге с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым.
После наложения пластыря Путин продолжил тренировку.
Видео тренировки главы РФ в YouTube опубликовал телеканал RT.