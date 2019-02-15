Наталья Радина: Уничтожение «Хартии-97» - это первый шаг к оккупации Беларуси 2 15.02.2019, 15:25

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Фото: charter97.org

На фоне разговоров о гибридной пропаганде Путина идет сокращение помощи независимым СМИ.

Сегодня главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина провела в Press Club Polska в Варшаве пресс-конференцию в связи с резким сокращением поддержки «Хартии-97» со стороны Польши.

Во время пресс-конференции журналистка заявила:

- Я представляю старейший белорусский независимый сайт «Хартия-97», который работает уже более 20 лет. Все это время сайт находится под давлением белорусских властей. Журналистов «Хартии-97» неоднократно сажали в тюрьмы, избивали, конфисковывали компьютеры, а теперь даже блокируют в Беларуси. В 2010 году был убит основатель сайта Олег Бебенин. Редакция в Минске была разгромлена, а я сама попала в тюрьму КГБ. Позже мне удалось сбежать из-под домашнего ареста в Вильнюс, где удалось восстановить работу сайта.

В 2011 году нас пригласило работать в Варшаву Министерство иностранных дел Польши. И сегодня половина редакции сайта, а всего нас около 30 человек, работает из Варшавы, а вторая половина из Беларуси в условиях подполья. Также у нас есть журналисты в Литве, Латвии и Украине.

Сегодня сайт Charter97.org борется не только с лукашенковской цензурой, но и с путинской пропагандой, которая очень вольготно чувствует себя в Беларуси. После оккупации Крыма половина белорусов поддержали это решение России. Случилось это потому, что в Беларуси доминирует российское телевидение, радио, российские газеты, а в последнее время и российские сайты.

Вчера меня пригласили в польский Фонд Международной Солидарности, где сообщили о сокращении финансирования «Хартии-97» почти в пять раз. Это фактически ставит сайт под угрозу закрытия.

Мы благодарны Правительству Польши за все годы поддержки сайта Charter97.org. Нам очень хорошо работалось в Варшаве, потому что мы не боялись, что нас арестуют или убьют. Но в нынешней ситуации мы не знаем, что делать. Мы не можем вернуться в Беларусь, где нас ждет тюрьма. Меня лично обвинили по статье, по которой мне грозит 15 лет лишения свободы. Многие журналисты сайта «Хартия-97» - тоже политические беженцы.

Белорусы имеют большую потребность в альтернативной, независимой и честной информации. До блокировки в 2018 году белорусскими властями сайт Сharter97.org ежемесячно читали около 2,5 миллионов человек. У сайта было около 50 миллионов просмотров ежемесячно.

У «Хартии-97» преданная армия поклонников, которая научилась обходить блокировки и продолжает каждый день получать информацию из независимого источника. Наша аудитория сегодня составляет около полутора миллиона посетителей и около 30 миллионов просмотров ежемесячно. Сайт имеет три языковые версии - белорусскую, русскую и английскую. Также много переводов делается с украинского и польского языков.

Одной из главных задач работы сайта - информирование белорусского общества о ситуации в Польше, о реформах в вашей стране, о трансформации власти через свободные выборы. Ведь относительно свободные выборы в Беларуси состоялись в 1994 году.

Странно, что сегодня сокращается помощь одному из главных независимых сайтов накануне двух избирательных кампаний. Напомню, что в этом и следующем году в Беларуси должны состояться парламентские и президентские выборы. В условиях, когда информационное пространство в Беларуси контролируется Россией, уничтожение такого сайта как «Хартия-97» означает первый шаг к оккупации Беларуси. Очень много говорится о гибридной пропаганде Путина, а на самом деле идет значительное сокращение помощи независимым СМИ со стороны США, Евросоюза, а сегодня, к сожалению, и Польши, - заявила Наталья Радина.

Отвечая на вопросы журналистов, Наталья Радина прокомментировала «совпадение» визита эмиссара Лукашенко Михаила Мясниковича и резким сокращением помощи «Хартии-97».

- Странное, конечно, совпадение, что мне сообщили о сокращении помощи сайту «Хартии-97», когда в Польше находился руководитель нелегитимного белорусского парламента Михаил Мясникович. Мы знаем, что белорусские власти давно добиваются прекращения польской помощи сайту Charter97.org.

Я очень люблю Польшу, я благодарна, что мы сегодня можем работать из Варшавы. И при предыдущем правительстве, и при нынешнем, власти Польши поддерживали контакты с властями Беларуси, но в то же время помогали и белорусским независимым медиа. Я очень надеюсь, что то, что сейчас случилось - это какая-то ошибка. Для меня Польша - это в первую очередь страна Солидарности.

Наталья Радина также подчеркнула, что сокращение помощи независимому сайту накануне двух избирательных кампаний в Беларуси - это какое-то недоразумение.

- Сокращать помощь в преддверии двух избирательных кампаний в Беларуси, когда в стране сегодня информационное пространство контролируется Россией, - это нерационально.

Я буду разговаривать и с Министерством иностранных дел Польши, и с польским Фондом международной солидарности. Для меня самое главное, чтобы сайт «Хартия-97» продолжал работать. Надеюсь, что польское правительство понимает, что сегодня нельзя помогать Лукашенко уничтожать белорусские независимые медиа.

Ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается, продолжается преследование независимых медиа, даже прямо сейчас продолжается суд над главным редактором портала tut.by Мариной Золотовой. У активистов гражданской кампании «Европейская Беларуси» проходят обыски и ищут «оружие». В этой ситуации работа СМИ, которые находятся вне контроля КГБ, очень важна.

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