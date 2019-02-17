Наркоторговец узнал шкловского милиционера по нику в Telegram 17.02.2019, 10:45

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Представители силовых ведомств не хотят этого признавать.

10 февраля в Витебске задержали двух наркокурьеров. Информация об этом сначала появилась в "Телеграме", а потом — на сайте витебской милиции. Правда, в сообщениях из телеграм-канала NEXTA присутствовала одна важная деталь, о которой промолчали милиционеры: один из задержанных оказался их коллегой, 24-летним сотрудником Шкловского РОВД Ивановым М.А.

"Мы здесь не фильтруем, кто задержан, сотрудник или нет"

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова на просьбу Еврорадио подтвердить или опровергнуть факт задержания милиционера ответила, что вся информация, которую сочло необходимым распространить МВД, уже опубликована в интернете.

"Мы здесь не фильтруем, кто задержан, сотрудник или не сотрудник, — добавила она. — Если там есть нарушение действующего законодательства и есть основания для задержания, то человек в любом случае будет задержан. Чем отличается сотрудник от другого человека? В отношении него не будет изменено законодательство. У нас закон для всех один".

Что сообщается о задержании наркокурьеров: официально и нет

13 февраля витебская милиция сообщила о задержании наркодилера, в автомобиле которого была партия мефедрона на восемь тысяч долларов. Задержали и двух курьеров, которые забирали "закладки" из тайника. У одного из них нашли 29,9 грамма психотропа альфа-PVP.

В телеграм-канале NEXTA появилась информация, что в Витебске с наркотиком альфа-PVP задержали офицера милиции. В документе "Происшествия с личным составом" написано, что 10 февраля сотрудники витебской и могилёвской милиции задержали оперативного уполномоченного отдела уголовного розыска Шкловского РОВД старшего лейтенанта милиции Иванова М.А. 1994 года рождения (в органах внутренних дел с 2011-го, в должности — с 2016 года).

У него нашли 29,9 грамма психотропа альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что милиционер в момент задержания не был на службе и был в гражданской одежде.

Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько рассказала, что 10 февраля сотрудники милиции задержали 24-летнего жителя Шкловского района:

"При личном обыске у него обнаружили и изъяли психотропное вещество альфа-PVP массой более 29 граммов. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ".

На вопрос о том, не является ли задержанный сотрудником Шкловского РОВД, Оксана Лазько ответила, что, пока идёт следствие, она не может давать такую информацию.

Телеграм барыги

По информации Еврорадио, один из задержанных в Витебске наркокурьеров на самом деле является сотрудником Шкловского РОВД Максимом Александровичем Ивановым. Представители силовых ведомств не хотят этого признавать. Но мы нашли несколько совпадений, которые прямо или косвенно указывают на то, что с наркотиком попался именно Иванов.

На странице Максима Иванова "ВКонтакте" нашёлся его номер телефона. По этому номеру удалось найти аккаунт парня "BiLLiMiLiG" и ник "max 9379992" в "Телеграме". Мы спросили об этом юзере у администратора телеграм-магазина, который упоминается в видео Витебского УВД о задержании наркодилера и курьеров.

Барыга узнал ник Максима Иванова. Он подтвердил, что человек с таким ником работал в интернет-магазине. Дилер не знал, что Иванов был милиционером, и оказался не в курсе, что два курьера и дилер были задержаны.

В последний раз онлайн был 10 февраля

На личную страницу в "ВКонтакте" Максим Иванов в последний раз заходил 10 февраля в 16:03 с мобильного телефона и больше не появлялся онлайн. Именно в этот день прошла антинаркотическая операция в Витебске.

Максим учился в Могилёвском институте МВД с 2011 по 2016 год. Старшего лейтенанта он получил в 2017 году, о чём есть заметка в шкловской газете "Ударный фронт".

Родители Максима — Александр и Елена Ивановы. Мы обратились к ним за комментарием в "Одноклассниках". Они прочитали сообщение, после чего заблокировали журналиста Еврорадио, изменили имена и аватарку на их общей странице в соцсети.

В шкловской милиции действительно работал Максим Иванов. Он засветился в СМИ

Максим Иванов в этом году не впервые попадает на страницы СМИ. За два месяца до его задержания с наркотиками на сайте 6tv.by была опубликована история пенсионера из Шкловского района Леонида Сопелева.

"Меня взяли вдвоём за обе руки, повалили мордой в землю. Начали заламывать руки. Один из них так хватанул и скрутил, что началась адская боль. Я крикнул, что мне очень больно, меня отпустили. Потом выволокли на улицу и посадили в служебную машину, которая стояла неподалёку", — рассказал Сопелев.

Сопелева отвезли в Шкловский РУВД. По словам Леонида, его допросом руководил начальник отдела уголовного розыска вместе с Максимом Ивановым. Последний угрожал сначала приковать Сопелева наручниками к батарее, а затем намекнул на изнасилование милицейской дубинкой. От него хотели добиться признания в совершении мелкой кражи.

В отношении сотрудников Шкловского РОВД и Максима Иванова была начата проверка районной прокуратурой и местным отделением Следственного комитета.