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Видеофакт: В Канаде вылепили Кинг-Конга и Эмпайр-стейт-билдинг из шоколада

  • 18.02.2019, 9:48
Фото с сайта vokrugsveta.ua

Скульптура весит десятки килограмм.

Два шеф-повара встретились в Монреале, чтобы вылепить Кинг-Конга на Эмпайр-стейт-билдинг из молочного шоколада. Процесс создания сладкого произведения искусства, которое цитируетизвестную сцену из голливудского фильма «Кинг-Конг» 1933 года, был снят на камеру в ускоренном режиме, сообщает vokrugsveta.ua.

Швейцарскому кондитеру Амори Гюшону и шоколатье из Монреаля Кристофу Морелю понадобилось 26 часов, чтобы закончить 61,2-килограммовую скульптуру высотой 1,8 метра.


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