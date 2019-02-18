Удар в спину Мадуро 4 18.02.2019, 10:21

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Николас Мадуро

Архивное фото Reuters

Удар по узурпатору пришел, откуда он не ждал.

Из путинской России, сокрытой во мгле бандитского Петербурга 90-х, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской нефтяной госкомпании – PDSVA. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники в российском госбанке. А руководство банка вместо того, чтобы ответить на запрос, отправленный Reuters, с гневом отвергнуть американский диктат и клевету, отмолчалось. Значит, все правда – заморозили. Втихую.

Причина заморозки «Газпромбанком» счетов PDSVA ясна – опасение могучего российского госбанка попасть под санкции США.

Что же, путинцы, расскажите по своему госТВ российскому народу, как вы слились перед Соединенными Штатами – не молчите. Покажите, чего вы стоите на деле, цену ваших слов, что санкции вам не страшны, как вы время от времени уверяете.

Что же касается Мадуро, то, пожалуй, описать его настроение можно строчками из одного стихотворения Всеволода Емелина:

Это как ослеп я,

И меня из мглы

Протянули цепью

От бензопилы.