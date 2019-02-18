Европа отказалась от российского самолета Sukhoi SuperJet 1 18.02.2019, 10:32

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Фото: Anton Belitsky / Globallookpress

Ирландская авиакомпания CityJet решила вернуть семь судов группе «ВЭБ.РФ».

Ирландская авиакомпания CityJet - единственный европейский эксплуатант Sukhoi SuperJet 100 - перестала использовать эти российские самолеты и возвращает все семь воздушных судов группе "ВЭБ.РФ". Об этом сообщила в воскресенье, 17 февраля, газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Пять из семи российских самолетов SSJ100, имевшихся в распоряжении CityJet, до сих пор находятся в Ирландии, но последний раз поднимались в воздух в начале января. На сайте авиаперевозчика в разделе "Флот" они уже не упоминаются. Теперь там значатся лишь 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85.

CityJet получила семь самолетов SSJ100 в лизинг в 2016-2017 годах. Эти суда выполняли рейсы по маршрутной сети бельгийской авиакомпании Brussels Airlines, но та отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запчастей. Источники "Ведомостей" предположили, что некоторые из самолетов Sukhoi Superjet могут перейти от CityJet компаниям "Азимут" или Adria.