Видеофакт: Великая Китайская стена превратилась в каток 18.02.2019, 10:44

Фото: hyser.com.ua

Одна из главных достопримечательностей Китая стала настоящей полосой препятствий для туристов.

Из-за непогоды каменная поверхность стены покрылась ледяной коркой. Подниматься по ней стало невероятно сложно, многие туристы падают, пишет «Вокруг света».

Очевидцы сняли на видео, как некоторые смельчаки пытаются преодолеть эту полосу препятствий. Люди держатся за поручни, карабкаются вприсядку, хватаются за землю руками – и все равно съезжают вниз.

В начале февраля в Пекине впервые за сезон выпал снег. С тех пор непогода разгулялась не на шутку.

Городская метеорологическая служба предупреждает о плохой видимости на дорогах и просит водителей быть осторожными.