Кадыров передал свои полномочия премьеру Чечни 19.02.2019, 9:26

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Рамзан Кадыров

Фото: kp.ru

Решение принято в связи с состоянием здоровья.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил причины, по которым возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Об этом Кадыров написал в Telegram, сообщает РБК.

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп», — заявил Кадыров.

По его словам, на последующие дни у него были запланированы несколько командировок, поэтому он был вынужден на время передать управление республикой, чтобы Чечня была представлена на этих «серьезных мероприятиях».

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности», — пояснил глава Чечни.

Документ о временной передачи обязанностей главы Чечни Муслиму Хучиеву был опубликован на сайте администрации республики 13 февраля. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал РБК, что Рамзан Кадыров проходит плановую диагностику.

«С Рамзаном Ахматовичем все супермеганормально, никаких проблем нет, сегодня с ним было совещание, он чувствует себя превосходно. Это плановая диагностика, которую необходимо периодически проходить», — отметил Умаров.