Курс Украины на ЕС и НАТО официально закрепили в Конституции 21.02.2019, 12:22

Вступил в силу закон о европейской идентичности украинского народа.

21 февраля вступил в силу закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (О стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора)", сообщается на сайте парламента Украины.

Изменения внесены в три статьи Конституции Украины – 85-ю, 102-ю и 116-ю, а также в преамбулу и переходные положения.

Документ закрепляет в Конституции "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса" страны.

Согласно закону, основы внутренней и внешней политики Украины определяет Верховная Рада, а президент является гарантом реализации стратегического курса государства. Реализацию должен обеспечить Кабинет Министров.

7 февраля украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон. В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.

Президент Украины Петр Порошенко подписал этот документ 19 февраля.

20 февраля закон опубликовала официальная правительственная газета "Голос України".