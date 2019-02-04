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Уникальные кадры: Самка горбатого кита плавает с новорожденным

  • 4.02.2019, 8:44
Скриншот из видео

Видео было снято через 20 минут после рождения детеныша.

Ларс Бейдер, директор Программы исследований морских млекопитающих в Гавайском университете, изучает обитателей океана, чтобы понять, как изменение климата, деятельность человека и наличие\отсутствие пищи могут повлиять на поведение животных, сообщает popmech.ru.

Чтобы подобраться к китам так близко, ему пришлось использовать дрон. В отличие от рыб, морские млекопитающие рожают своих детенышей после длительной беременности, как и люди. Самки горбатых китов в этом даже превосходят женщин, поскольку вынашивают своих детей целых 11 месяцев! После этого новорожденные «телята» питаются молоком матери еще 5−7 месяцев, прежде чем их отнимут от груди.

Киты рожают потомство хвостом вперед, чтобы новорожденный не утонул. Как только роды завершаются, самка принимается аккуратно выталкивать дитя ближе к поверхности, чтобы оно могло сделать первые вдохи. Киты доживают до 50 лет, причем часто даже старые самки играют роль «бабушек», помогая своим дочерям воспитывать внучат.


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