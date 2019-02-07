В бюджете РФ заложили 1,8 миллиарда рублей на изоляцию интернета 12 7.02.2019, 10:44

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Эти средства предусмотрены лишь для старта данного «проекта».

В федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены средства на реализацию еще непринятого закона об изоляции Рунета в размере 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

Так, на создание и работу Центра управления сетью связи общего пользования, а также на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования в 2019 году планируется потратить 597 млн рублей, в 2020-м — 699 млн, а в 2021-м — 546 млн.

«Эти средства (около 600 млн руб. на 2019 год — ред.) предусмотрены лишь для старта данного проекта, — сказал источник агентства. — Для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет».

Напомним, 14 декабря группа сенаторов во главе с сенатором Андреем Клишасом внесла в Государственную думу законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Сенатор также является одним из авторов законопроектов об административном наказании за оскорбление власти и о запрете фейковых новостей в интернете.

После интервью Клишаса «Новой газете», где прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета, в том числе и проекта об изоляции российского интернета. Позднее председатель профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что работа над инициативами Клишаса «идет в обычном режиме».

В начале февраля принять в первом чтении законопроект рекомендовало правительство, отметив, что его необходимо доработать и устранить «неопределенности». 7 февраля его должен рассмотреть профильный комитет по информационной политике.