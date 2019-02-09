Депутаты Верховного совета, разогнанного Лукашенко, вновь собрались в Минске 7 9.02.2019, 16:07

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Фото: RFE/RL

Участники встречи приняли Обращение группы депутатов к белорусскому народу.

Согласно Конституции именно народ - главный решатель судьбы государства. Это положение Конституции депутаты Верховного Совета Беларуси 12 и 13 созывов считают главным для сохранения суверенитета и независимости страны, передает «Радыё Свабода».

В Минске дружеское заседание провели депутаты двух легитимных парламентов - Верховного Совета 12 и 13 созывов.

Встреча приурочена к 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь.

Верховный Совет 12-го созыва - первый парламент в истории независимой Республики Беларусь. Впервые в Верховный Совет прошли оппозиционные депутаты. В результате была образована оппозиционная фракция БНФ из 26 депутатов.

Верховный Совет Республики Беларусь 13-го созыва был избран в 1995 году и считается последним демократическим парламентом Беларуси. Полномочия Верховного Совета были прекращены 27 ноября 1996 года после того, как Александр Лукашенко подписал соответствующий Закон.

На заседание собрались около 50 экс-депутатов. В зале - Мечислав Гриб, Олег Трусов, Валентин Голубев, Лявон Борщевский, Александр Соснов, Анатолий Вертинский, Василий Шлындиков, Иосиф Середич, Иван Герасюк, Лявон Дейко, Станислав Богданкевич, Александр Добровольский, Сергей Антончик, Лявон Зданевич, Анатолий Лебедько, Сергей Калякин, Сергей Законников, Александр Бухвостов, Петр Садовский, Сергей Попков, другие.

Иосиф Середич

Собрание депутатов 12 и 13-го созывов в Минске, Сергей Антончик

Собрание депутатов 12 и 13-го созывов в Минске, Сергей Попков

Мечислав Гриб: «Основной закон принимался тяжело»

С кратким докладом выступил экс-председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб, который 15 марта 1994 года подписал первую Конституцию независимой Беларуси.

Мечислав Гриб

Мечислав Гриб упомянул, что Верховный Совет 12 созыва должен был состоять из 360 депутатов - 310 избирались по мажоритарной системе по округам, 50 - представители общественных организаций. Парламент тогда был очень пестрый и состоял из секретарей ЦК, обкомов, председателей райисполкомов, представителей силовых структур, было там 13 рабочих, 3 колхозника, 3 священника. В живых из состава Верховного Совета 12 созыва остались 170 человек.

«Основной закон страны принимался очень тяжело и сложно - по главам, по разделам, буквально по строкам - необходимо было, чтобы проголосовали две трети депутатов. И именно Конституция в редакции 1994 года было демократической», - заметил Гриб.

Зенон Позняк: «Угроза белорусской независимости и суверенитета со стороны путинской России реальна и опасна»

Депутат Верховного Совета 12 созыва Сергей Попков зачитал обращение Зенона Позняка, лидера фракции БНФ в Верховном Совете.

Позняк отметил, что народ лишен прав чужеродной властью. Он убежден, что существует угроза белорусской независимости и суверенитету со стороны путинской России

«Угроза реальна и опасна. После украинских событий я постоянно призываю белорусов готовиться к защите своей страны», - пишет Зенон Позняк. По его мнению, незаконный договор о «союзном государстве» должен быть отменен теми, кто его подписал.

Валентин Голубев: «К сожалению, не разработано законодательство по реализации Основного закона»

Валентин Голубев

Ряд выступающих призвали не провоцировать противостояние, а консолидировать силы общества.

Депутат Верховного Совета 12 созыва, профессор-историк Валентин Голубев заметил, что Конституция - большая ценность, и очень гордится, что имеет отношение к ее разработке и принятию.

«Но политики в будущем должны учесть ошибки, которые были сделаны нами. Основа конституционных норм и в Конституции 1994 года, и с поправками 1996 года - она сделала одна и та же. Изменения произошли только в организации власти и системы государственного управления. К сожалению, не разработано законодательство по реализации Основного закона - это самое главное. Продекларировать - это очень мало. К примеру, в Конституции прописано, что все политические партии имеют равный доступ к средствам массовой информации. Но нет закона о реализации этого положения. И есть масса таких других примеров», - говорит Валентин Голубев.

Анатолий Лебедько: «Сейчас декреты, указы и даже телефонное право выше Конституции»

Анатолий Лебедько

Депутат Верховного Совета 12 и 13 созывов в своем выступлении Анатолий Лебедько упомянул ключевые слова: Конституцию, независимость, парламентаризм.

«Необходимо вернуть Конституции право быть Основным законом - ведь теперь не только декреты, указы, а даже и телефонное право важнее Конституции. Необходимо восстановить парламентаризм - чтобы были свободные, демократические выборы. Нужно вернуть право выбора 7,5 миллионам избирателей», - убежден депутат Верховного Совета 12 и 13 созывов Анатолий Лебедько.

Участники встречи приняли Обращение группы депутатов к белорусскому народу, а также образовали оргкомитет по созданию депутатского клуба.

Собрание депутатов 12 и 13-го созывов в Минске, Лявон Дейко