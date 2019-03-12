В Праге празднуют 20-летия вступления Польши, Чехии и Венгрии в НАТО 12.03.2019, 13:28

На торжества приглашен также президент Словакии.

Глава польского государства Анджей Дуда прибыл в Прагу на празднование 20-летия вступления Польши, Чехии и Венгрии в Североатлантический альянс, сообщает «Радио Польша».

В торжествах, организованных президентом Чехии Милошем Земаном, также примут участие президент Словакии – страны, которая стала членом НАТО пять лет спустя, в 2004 году, и заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса.

Для Польши торжества в Праге станут окончанием празднования годовщины вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Это будет последний акцент после мероприятий в Кошице и двусторонней встречи с генсеком НАТО. Встреча с президентами стран, вступивших в Альянс, в рамках юбилей, организованного президентом Земаном, замкнет празднования годовщины вступления в НАТО», - отметил Кшиштоф Щерский.

Праздничные мероприятия в Пражских Градчанах начались в 11.00 с выступления чешского президента Милоша Земана. Затем лидеры Польши, Чехии, Венгрии и Словакии приняли участие в президентских дебатах.

Пребывая в Праге, президент Польши Анджей Дуда также встретится в с председателем Палаты депутатов чешского парламента.