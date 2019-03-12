Саудовская Аравия оставит клиентов без нефти 1 12.03.2019, 13:41

Государственная корпорация недопоставит около 635 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия продолжает сокращать добычу и экспорт нефти в попытке взвинтить цены на «черное золото» до отметки 80 долларов за баррель - уровня, на котором балансируется бюджет королевства на 2019 год, пишет finanz.ru.

В апреле государственная нефтяная корпорация Saudi Aramco намерена оставить без удовлетворения около 10% заявок от клиентов, сообщил Reuters саудовский чиновник. В пересчете на физическую нефть компания недопоставит около 635 тысяч баррелей в сутки.

«Несмотря на очень активный спрос на морские поставки со стороны международных потребителей, превышающий 7,6 млн баррелей в сутки, клиентам выделено менее 7 млн баррелей», - сказал чиновник.

В марте Саудовская Аравия планирует экспортровать 6,9 млн баррелей в день - на 16% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда страны ОПЕК, подчинившись требованию администрации Дональда Трампа, резко увеличили добычу и экспорт, продавив нефтяные котировки до 50 долларов за бочку.

С тех пор Саудовская Аравия сократила добычу более чем на миллион баррелей в сутки, практически вдвое перевыполнив свои обязательства по сделке ОПЕК+ с Россией.

В апреле Saudi Aramco будет производить «существенно меньше» 10 млн баррелей в день, хотя соглашение дает ей квоту в 10,3 млн баррелей, подчеркнул чиновник.

«Саудовская Аравия демонстрирует исключительную приверженность ускорению восстановления баланса на рынке», - добавил он.

Хотя доля ОПЕК на мировом рынке нефти падает на глазах и едва превышает 30% (против 33% три года назад), выбор у Эр-Рияда невелик.

В бюджет-2019 королевская семья заложила рекордные расходы на 295 млрд долларов, включающие как субсидии гражданам, так и инвестиции в план перестройки экономики с ее уходом от нефтяной зависимости, который обойдется в 425 млрд долларов в ближайшие 12 лет.

С учетом того, что курс национальной валюты - рияла - в Саудовской Аравии является фиксированным и удерживается центробанком на уровне 3,75 рияла за доллар, королевской семье нужна нефть в диапазоне от 80 до 85 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, оценивает главный экономист МВФ по Ближнему Востоку Джихад Азур.

Именно таких цен - 80 долларов за баррель в 2019 году - намерены добиваться саудиты, рассказали The Wall Street Journal источники в ОПЕК. По их словам, этот уровень является неформальной целью сделки по сокращению добычи, которую картель перезаключил с Россией в декабре.

Пока соглашение ОПЕК+ действует до конца первого полугодия, однако реалии рынка таковы, что оно обречено стать практически бессрочным, следует из оценок Минэнерго США: американская добыча растет со скоростью, практически полностью покрывающей весь мировой спрос, оставляя для ближневосточной нефти все меньше места в глобальном балансе.

К 2020-му году ОПЕК будет добывать на 300 тысяч баррелей меньше, чем сейчас, прогнозирует EIA: 30,5 млн в день, однако в этом случае рынок будет находится в состоянии избытка предложения.

Чтобы сбалансировать спрос и поставки картелю нужно в ближайшие два года опустить добычу ниже 30 млн баррелей ежедневно.