Брестчанина оштрафовали за возложение цветов у места расстрела узников гетто 8 12.03.2019, 19:32

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ВИТАЛИЙ КАЗАК

Почтение памяти в Беларуси оценили в 20 базовых величин.

Брестчанина Виталия Казака оштрафовали на 20 базовых величин (510 рублей) после акции, которую он провел вечером 11 марта возле стройплощадки элитного квартала. Возложил цветы и прикрепил таблички он около 7 вечера, а через несколько часов там же его задержала милиция – он остался «дежурить» и заснял, когда цветы и фотографии начали убирать, передает b-g.by.

По словам Казака, его привезли в Ленинский РОВД и составили протокол. Согласно ему, Казак «разместил на деревьях информационные материалы нерекламного характера» и тем самым нарушил правила благоустройства и содержания населенных пунктов (статья 21.14 КоАП РБ). По части 2 этой статьи его оштрафовали на 20 базовых.

«Я категорически не согласен с протоколом. Да, я размещал возле забора цветы и памятные плиты с фотографиями, но ничего не нарушал. Уже сегодня добрые люди мне подсказали, что раз я не согласен, в РОВД не имели права меня штрафовать, они должны были отправить материалы в суд», – рассказал утром 12 марта Казак.

По его словам, цветы и лампадки еще вчера вечером перенесли к памятнику жертвам Брестского гетто. Где находятся фотографии, он не знает.

Виталий Казак уже не первый раз привлекает внимание властей и общественности к теме строительства на месте, где в войну были расстреляны сотни людей. Несколько недель назад он принес к стройке 11 венков с траурными лентами и лампадку. В тот же день венки исчезли: оказалось, что их перенесли к памятнику жертвам гетто, который находится неподалеку.

Как уже сообщалось, на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, было найдено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. На месте строительства элитного жилого комплекса в годы войны находилось гетто, здесь проходили и расстрелы евреев.

На 6 марта на территории стройки найдены останки около 730 человек. Предположительно, тут их около тысячи.