Рогозин и гравицапа 20 13.03.2019, 13:15

5,891

Российская блогосфера отреагировала на очередной план «Роскосмоса».

После успешного испытательного полета и посадки космического корабля "Дракон" компании SpaceX "Роскосмос" стал источником нескольких информационных поводов. В частности, был продемонстрирован фильм о ракетном двигателе РД-171 МВ. Но больше всего комментариев вызвала инициатива создания демонстрационного образца "квантового двигателя". Блогосфере остается гадать, что, собственно, происходит, пишет kasparov.ru.

Вадим Лукашевич:

"Все, конечно же, видели замечательный фантастический фильм "Кин-дза-за", в котором был допотопный космический корабль — "пепелац". Который мог летать горизонтально, если в него заправить луц на луцеколонке, тот, что делают из воды.

Луц покупают в неделимых зарядах, каждый стоит по десять чатлов. Ну а чатлы можно заработать, пиликая на скрипке (не умея играть), или просто поприседать, сгибая расставленные в стороны колени и крича что есть мочи. В общем, луц хорошее топливо, но без него можно летать только в атмосфере с небольшой скоростью.

А вот если в пепелац вставить гравицапу, которую можно купить за пару спичек ("кц"), то возможны полеты и вертикально, в космос.

Гравицапа — это антигравитационный (квантовый) двигатель. Гравитационные волны пронизывают Вселенную, и имея гравицапу, можно летать куда угодно и где угодно со скоростью света, перемещаясь между галактиками в тентуре за несколько минут.

Летать в атмосфере мы уже научились и без луца, на керосине, а вот в космос — без гравицапы никак.

И вот сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин дал распоряжение нашим ученым разработать гравицапу...

Дмитрий Олегович, что ж ты мне-то не позвонил? Я бы дал тебе коробок спичек даром (грех наживаться на убогих), чтоб ты без всякой административной волокиты получил свои вожделенные гравицапы..."

Аркадий Бабченко:

"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя". "Роскосмос" начнет разработку "квантового двигателя". Перспективы изделия, существование которого опровергается современной физикой, обсудили за круглым столом. В ходе мероприятия член экспертного совета комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Михаил Саутин заявил, что по инициативе заместителя гендиректора госкорпорации разработано техническое задание, предполагающее создание демонстрационного образца "квантового двигателя". По его словам, Дмитрий Рогозин уже сейчас дал указание начать разработку "квантового двигателя".

Правительство на другой планете, родной...

А говорят, кокс в Россию больше не доходит.

Доходит!"

Александр Подрабинек:

"Роскосмос опубликовал видеоролик о ракетном двигателе РД-171 МВ, который конструкторы называют "царь-двигатель". Мультик об этом двигателе впечатляет, но еще больше меня поразили кадры, на которых, видно как некто в белом халате измеряет деталь этого высокотехнологичного изделия штангенциркулем! Сразу вспомнились школьные годы и слесарное дело на уроках труда.

И все бы ничего, если бы не приклеившееся к изделию название: "царь-двигатель". Ведь созданные прежде в России царь-колокол не звонил, а царь-пушка не стреляла. Что-то там пошло не так! Оба изделия стоят ныне в Кремле. Наверное, найдется место и для третьего".

"Это ещё старая советская разработка конца 70-х годов, модернизированный вариант. Один из лучших двигателей на жидком топливе. Роскосмос сейчас любит выдавать старые модернизированные советские конструкции за свои новые "современные" изделия".

Егор Седов:

"Антигравитационный двигатель". Сразу вспомнился Уэллс, "Первые люди на Луне", там было что-то подобное. (Гораздо интереснее, чем жюль-верновский снаряд.) Ну, и "Кин-дза-дза".

Ну, и "царь-двигатель", конечно. Как говорят специалисты, родом из СССР, причем из 70-х — новая разработка, инновационная, да...

Вопрос в ином: а почему поток информационных поводов обрушился именно сейчас?

Ну, это просто. Все дело — в давней строчке провидца БГ:

"Дракон приземлился на поле —

Поздно считать, что ты спишь..."

Ну, не на поле, предположим, а в океане, и не приземлился, а приводнился. Зато — успешно!

Вот и приходится чем-то отвечать. Ну, хотя бы, чтобы перебить в информационном поле очевидный успех Илона Маска. Главное — быстро сказать, а что дальше — неважно. От "гравицапы" уже, как я вижу, открещиваются".

Блогер Pan Axxacall:

"В России решили отключиться не только от Интернета, но и от законов физики:

"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного квантового двигателя".

И это не шутка, следите за развитием суверенной мысли от параграфа к параграфу, каждый из которых — абзац:

—-

В ходе мероприятия член экспертного совета комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Михаил Саутин заявил, что по инициативе заместителя гендиректора госкорпорации Ивана Харченко разработано техническое задание (ТЗ), предполагающее создание демонстрационного образца "квантового двигателя".

"ТЗ утвердил генеральный конструктор средств выведения космических аппаратов на орбиту с соответствующей наземной инфраструктурой Александр Медведев и согласовал директор НИИ космических систем (НИИКС) Михаил Макаров", — сказал член экспертного совета.

По его словам, уже "сейчас Дмитрий Рогозин дал указание начать разработку "квантового двигателя".

Бывший директор "Воронежского механического завода" (ВМЗ) Георгий Костин отметил, что в перспективе "квантовый двигатель" придет на смену жидкостному ракетному двигателю.

Советник ракетно-космической корпорации "Энергия", министр общего машиностроения СССР (в 1983-1991 годах), Герой Социалистического Труда Олег Бакланов заявил, что "фундаментальная наука проникла в природу гравитации и антигравитации, квантованную структуру пространства. Это позволяет создавать нереактивные, не требующие химического топлива двигатели для космоса".

По словам автора "квантового двигателя" Владимира Леонова, по космическому пространству "разлита" колоссальная энергия "в виде глобального электромагнитного поля с очень мелкой дискретностью (квантованностью), о котором ранее ничего не было известно". "Это глобальное поле открыто мной в 1996 году как пятая фундаментальная сила (суперсила) в виде сверхсильного электромагнитного взаимодействия (СЭВ). Его носителем является квант пространства-времени (квантон), размеры которого на десять порядков меньше атомного ядра, но он концентрирует энергию, намного превышающую ядерную", — говорит Леонов.

—-

На этом месте меня, как прозападного человека, сразила гравитация, и я упал под стол.

Но успел отправить ссылку на источник".

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

"Роскосмос не давал техзадание на разработку квантового двигателя, но готов проверить квантовые эффекты такого оборудования — советник Рогозина".

Илья Вайцман:

"Или это такая "хитрая" стратегия, про[вырезано цензурой]ав всё и вся каждый раз заявлять, что все фигня, давно пройденный этап, и "вот мы щаз всех порвем" — и ничего не делать?"