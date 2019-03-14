США и Польша приблизились к созданию базы «Форт Трамп» 2 14.03.2019, 15:48

Фото: РИА Новости, Стрингер

Переговоры о создании базы проходят на этой неделе.

Появление постоянной военной базы США в Польше, получившей неофициальное название «Форт Трамп», стало на шаг ближе к реальности, сообщает «Голос Америки».

Переговоры о создании базы «идут прямо на этой неделе», заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер, выступая в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Заявление Уилбарджер совпало по времени со встречей заместителя министра обороны по политическим вопросам Джона Руда с его польским коллегой, на которой, по словам представителей Пентагона, обсуждались детали «великодушного предложения» со стороны Польши, как охарактеризовал его Руд.

Варшава предложила выделить по меньшей мере 2 миллиарда долларов на размещение постоянных американских сил и средств в Польше, которая является членом НАТО, в целях сдерживания возможной Российской агрессии.

НАТО расширило присутствие у российских границ, чтобы успокоить восточных членов блока, что Россия расценила, как угрозу своей безопасности.

«Мы выступили с очень серьезным, как нам кажется, предложением и прямо на этой неделе прорабатываем некоторые технические детали, – сказала Уилбарджер. – Мы надеемся, что результатом сегодняшней встречи станет очень прочное основание для дальнейшей работы».

Она добавила, что на выработку любого соглашения по базе уйдет от шести месяцев до года.

По словам главы Европейского командования вооруженных сил США генерала Кертиса Скапаротти, планирование расходов на базу начнется не ранее чем через два-три года.

Отвечая на вопрос о возможности перехода от ротации американских сил в Польше к постоянному контингенту, Скапаротти заявил законодателям, что его «совершенно устраивают те крупные силы, которые находятся на ротационной основе», но постоянная база будет «полезной».

Переговоры с Польшей о создании базы проходят на фоне сообщений о том, что администрация Трампа изучает план, предполагающий, что такие богатые страны, как Германия и Япония и Южная Корея, должны оплачивать полную стоимость содержания американских войск на своей территории, плюс еще 50 процентов за то, что США обеспечивают их защиту.

Уилбарджер заявила, что идея «затраты плюс 50 процентов» не обсуждалась с европейскими союзниками.

«Насколько я понимаю, эта риторика исходит из контактов с Тихоокеанским регионом, таких разговоров в моем портфолио нет совсем», – сказала она.