В какой стране ЕC больше всего женщин в парламенте и правительстве 1 14.03.2019, 16:04

По этому показателю Евросоюз опережает остальной мир.

Испания и Швеция разделили первое место по доле женщин, занимающих ключевые позиции в национальном правительстве. В обеих странах 52% мест министров, госсекретарей и других чиновников высокого класса занимают женщины, пишет "Европульс".

Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, следом идут Франция (49%) и Нидерланды (42%).

Швеция оказалась лидером среди стран ЕС и по доле женщин-парламентариев – 47% депутатов Риксдага, однопалатного парламента Швеции. Следом идет Финляндия (там 42% парламентариев – женщины), Испания и Бельгия (там их по 40%).

В среднем в ЕС 30% мест в национальных правительствах и парламентах занимают женщины. А 15 лет назад в парламентах только 21% мест занимали женщины, в правительствах – 23%.

По представленности женщин в органах государственной власти Евросоюз серьезно опережает остальной мир. Согласно докладу The Global Gender Gap Report, представленному Всемирным экономическим форумом в 2018 году, в среднем по миру только 18% мест в исполнительной власти и 24% мест в парламентах занимают женщины.