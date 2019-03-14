Российско-венесуэльский банк оценили в 0 рублей 6 14.03.2019, 18:16

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

ВТБ передаст его акции государству «на безвозмездной основе».

Правительство РФ приняло решение забрать принадлежащие ВТБ акции «Еврофинанс Моснарбанка», попавшего под санкции США за обслуживание платежей для режима Николаса Мадуро в Венесуэле, пишет finanz.ru.

Доля ВТБ в банке - 25% плюс одна акция, - которой тот владеет через иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants, скорее всего, будет передана в собственность Росимущества безвозмездно, заявил в четверг глава ВТБ Андрей Костин.

«Оно принято, это решение первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым, одобрено это решение», - цитирует Костина ТАСС. Сделка состоится в ближайшие дни после одобрения со стороны ФАС и ЦБ.

Костин добавил, что ВТБ пытался продать долю в банке на коммерческой основе - была договоренность с правительством, что оно «выкупит эти доли, и банк станет государственным», но это решение «не было реализовано».

Накануне, напомним, «Еврофинанс Моснарбанк» был отключен от международных платежных систем. Visa и Mastercard приостановили членство банка, что повлекло блокировку карт за границей и в России.

Обслуживать карты стало невозможно даже в банкоматах самого банка, несмотря на то, что такой механизм с 2015 года должна была обеспечивать созданная ЦБ Национальная система платежных карт.

По данным Минфина США, «Еврофинанс» стал главным банком, через который финансировалась эмиссия неудавшейся венесуэльской криптовалюты - «эль петро»: ее покупателям предлагалось перечислить деньги на счета правительства Венесуэлы именно в российском банке.

По данным Bloomberg, как минимум с октября банк также использовался правительством Мадуро для перевода наличных платежей своим поставщикам. Как сообщали источники агентства, чиновники в Каракасе призывали местные банки и компании проводить международные транзакции через «Еврофинанс».

Венесуэльский ЦБ рекомендовал местным банкам открыть счета в «Еврофинансе», чтобы участвовать в валютных аукционах, на которых боливары обменивались на доллары, евро и юани.

Кроме того, в банке рекомендовали встать на обслуживание подрядчикам государственного нефтяного гиганта Petroleos de Venezuela SA, поскольку «Еврофинанс» продолжал проводить платежи компании за рубежом.