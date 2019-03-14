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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетит Беларусь

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  • 14.03.2019, 18:54
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Арлем Дезир
Фото с сайта HRONIKA.INFO

Арлем Дезир встретится с руководителями и журналистами СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта с официальным визитом, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

«Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами», - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Дезир внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси.

«Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марине Золотовой, массовых задержаний журналистов по «делу БелТА» в августе», - добавили в ассоциации.


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