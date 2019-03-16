Валерий Карбалевич: Бабич - только предвестник новой реальности 3 16.03.2019, 10:35

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Валерий Карбалевич

Через некоторое время Беларусь может быть лишена всех российских субсидий.

Политолог высказался о необычном поведении российского посла и новой тактике России.

«Такая линия Бабича очень непривычна, — пишет Валерий Карбалевич в своем блоге на Радыё Свабода. — Никакие послы западных стран так себя не вели даже в периоды самых острых отношений между официальным Минском и странами ЕС и США. Он позволяет себе назвать рассуждения Лукашенко «странными», «нелепыми», «анекдотичными», «вывихом». Ранее Бабич учил, как правильно проводить «белорусизацию». 18 марта он запланировал пресс-конференцию, приуроченную к 5-летию присоединения Крыма к России. В любой другой стране такой шаг российского посла вызвал бы скандал.

То есть посол Бабич ведет себя в Беларуси как в стране-сателлите. В полном соответствии с политической весом России в союзе с Беларусью. Это демонстрация того, что хвост больше не будет управлять собакой. В советское время послы СССР в социалистических странах или «странах социалистической ориентации» выполняли роль параллельного правительства. Но это происходило кулуарно. А Бабич пытается играть ту же самую роль публично. Как говорит пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, «он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». Бабич показывает настоящий статус Беларуси в белорусско-российском союзе. И это стало открытием, определенным шоком как для руководства Беларуси, так и для общества. Историческая роль нового посла РФ — разрушение иллюзий.

Есть еще один важный фактор деятельности Бабича, на который не обращается внимание. Он пытается апеллировать к той части белорусского общества, которая лояльная к России, поддерживает позицию РФ в конфликте с Западом и Украиной через голову официального Минска, стремится консолидировать сторонников «русского мира» в Беларуси. Появление в белорусских регионах российских информационных ресурсов, о которых с тревогой говорил Лукашенко во время «Большого разговора», — один из признаков этого явления.

И еще. Из интервью Бабича следует, что и вопрос цены на газ, и выделение российских кредитов, и проблему беспрепятственного доступа белорусских товаров на рынок РФ Москва увязывает со строительством cоюзного государства. То есть через некоторое время Беларусь может быть лишена всех субсидий, если не захочет объединяться с Россией. Судя по всему, приближается момент истины. А Бабич — только провозвестник новой реальности».