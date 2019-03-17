«На тефлоновой сковороде Лукашенко пригорает абсолютно все» 9 Алексей Самоткин, «Баста»

17.03.2019, 10:51

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В ближайшее время в тренде будет фильм «Осень патриарха».

Ему сходили с рук самые невероятные выходки. Похвалу Гитлера в интервью немецкой газете получилось спихнуть на мифические фальшивки, сфабрикованные в Польше. Забылась банальная безграмотность, которой недавний председатель совхоза сыпал направо и налево, рассказывая о стихах Быкова и похождениях Скорины в Петербурге. Никто не вспоминает про глупый рассказ о погибшем на фронте отце.

Не все получилось. Шапка Мономаха, на которую хоккеист-любитель мечтал заменить свой потертый шлем, оказалась великовата. Спасские ворота неожиданно захлопнулись перед самым носом, и розовые мечты об СССР 2.0 пришлось отложить в далекий ящик.

Да и на Западе несостоявшегося вождя невзлюбили. Бывшего политрука советской армии это не сильно задевало. Невпервой лейтенанту Лукашенко клеймить перед своими сослуживцами идеологических противников из-за границы.

Но что то пошло не так, и старый Аккелла все чаще стал промахиваться. Колесо Фортуны развернулось не в ту сторону и несколько раз переехало. Нерадивый управленец бил рекорды мировой инфляции, получал Шнобелевскую премию, а заветные попиццот, которые горе-экономист из обещал всем и каждому, стали настоящей антирекламой режима.

Дальше - больше. Предавали самые проверенные и верные - пенсионеры, бюджетники, те, кого Лукашенко долго годами окучивал и взращивал в cвоей “хрустальной теплице”. В 2017 садовод-любитель вдоволь наелся протестных плодов на тунеядских акциях.

Лыжи и свежий воздух перестали помогать уже давно, теперь не спасает даже ретушь в госСМИ. Осунувшееся лицо и мешки под глазами невозможно скрыть.

А тут и "заклятые друзья" устали содержать вздорного зиц-председателя. Все туже и туже закручивается нефтегазовый краник, превращаясь в пеньковый галстук на шее диктатора.

Любимая игрушка - хоккей - также не радует. Белорусская сборная начала проигрывать даже тем странам, у которых лед есть только в морозильнике.

А как же обидно вышло с недавним инсультом. Оказалось-то, что "народец" огорчился, когда услышал на голубом глазу всем знакомую хрипоту. А так надеялись, а так праздновали. Говорят, что в Минске месячный запас шампанского распродали. Попавшая впросак свита не знала, как успокоить пациента.

Все тяжелее даются "Разговоры по-большому". Некогда яркий артист самодеятельности из клуба диктаторов явно начал сдавать. Кризис жанра - налицо. Приходится доставать из рукава залежавшиеся карты и разбавлять неудачный кордабалет заезжими гастролерами и дешевыми факирами из псевдооппозиции.

Лукашенко так хотел, чтобы всем казалось, что сделан из тефлона, но сегодня на сковороде, которая двадцать пять лет грелась на российском газе и нефти, пригорает абсолютно все.

Недавно Netflix заявил, что (экранизируют "Сто лет одиночества" https://charter97.org/ru/news/2019/3/6/325876/) по роману Габриэля Маркеса. Эх, прогадали, не за ту книгу взялись. В ближайшее время в тренде будет "Осень патриарха".

Алексей Самоткин, «Баста»