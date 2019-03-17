РФ сегодня удивительно похожа на СССР 70-80-х 8 Телеграм-канал «Apache-dances»

17.03.2019, 19:15

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Сегодняшняя конструкция обречена - это очевидно, это интуитивно ощущают все.

Вот эти истории про то, что санкции - мелочь, а Крым - это великая история, многовековая гордость, украшение и т.д., вот это всё очень забавно. На Крым, дескать, надо смотреть через призму учебника истории через сто лет.

Вот только есть нюанс.

РФ сегодня удивительно похожа на СССР 70-80-х. Последовательно прыгает по тем же граблям. Вот только экономика похуже, прочность пониже, мозгов у людей ещё поменьше.

То что сегодняшняя конструкция обречена - это очевидно. Это интуитивно ощущают все. Но об этом не принято говорить вообще.

И есть очень забавный момент. СССР был прикончен в том числе чиновниками на местах, которые хотели сделать наследование предприятиями и другими активами. В том числе ради этой перемены было уничтожено государство. Сегодня же ситуация немного отличается, потому что сегодняшнее руководство на всех уровнях панически боится перемен. Стабильность во чтобы то ни стало. Не шевели, пока хоть кое-как работает.

Страну из страха перемен будут тянуть до последнего. Но заплатки лепить бесконечно не выйдет и однажды это здание рухнет. И чем дольше его латать, тем эпичнее будет обрушение.

И вот тогда Крым сильно рискует войти в учебники не как жемчужина-украшение, а как катализатор экономических баталий, санкций, изматывающей Холодной войны 2.0.

СССР развалился по причине целого списка проблем. Крым же может стать именно той точкой отсчёта, о которой будут говорить, что после него всё стало плохо и покатилось вниз. Что если бы Крым не вернулся на родину, то и камней с неба не было бы. Крым будут ненавидеть как проклятие, как источник бед. Именно таким он рискует войти в учебники через сто лет.

Помните героиню крымской весны Поклонскую? Поначалу тоже смотрелась очень красиво и героично.

Телеграм-канал «Apache-dances»