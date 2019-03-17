Возложивший цветы у места расстрела узников гетто брестчанин третий день находится в ИВС 10 17.03.2019, 19:45

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Власти преследуют Виталия Казака за почетние памяти.

Брестского активиста Виталия Казака вызвали 15 марта в опорный пункт милиции по ул. Набережной на 14 часов. Через несколько часов оттуда его направили в Ленинский РОВД Бреста, а затем поместили до суда в изолятор временного содержания, передает «Вясна».

В последнее время Виталий Казак вместе с соратниками занимался почтением памяти убитых жителей города во времена немецкой оккупации. Останки людей были найдены в одном из кварталов бывшего Брестского гетто, на месте которого должен был вырасти элитный жилой квартал.

По этому поводу Виталий провел ряд акций памяти жертв тех времен:

- Одновременно выкапываются останки сотен убитых, хочу подчеркнуть, не евреев только, а брестчан. Они наши граждане. И никто не собирается почтить их память. Ограничиться тем, что там стоит памятный знак.

Как стало известно местному правозащитному центру, Виталий Казак 15 марта в 14 часов должен был появиться в отделение милиции на набережной имени Франциска Скорины. По его мнению, вызвали его на разговор относительно одной из акций, посвященных жертвам гетто. Активисту из участка самостоятельно выйти не удалось, так как его отвезли в ИВС Ленинского района Бреста. По информации правозащитников его продержат там до понедельника, после чего состоится суд.

«По предварительной информации Виталию инкриминируют «мелкое хулиганство» (ст 17.1 КоАП РБ), возможно по двум эпизодам», - отметили правозащитники.