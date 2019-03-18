Олигархи обсудили Курилы на закрытой встрече с Путиным 1 18.03.2019, 12:40

Тема ареста американского инвестора Майкла Калви не поднималась.

После выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин традиционно в закрытом режиме пообщался с членами бюро РСПП, которое объединяет крупнейших бизнесменов РФ, сообщает Forbes.

Открытая часть общения Путина с предпринимателями в рамках съезда на этот раз обошлась без громких заявлений. Президент РФ попросил министерства как можно скорее согласовать законопроект о поддержке инвестдеятельности (речь идет о предоставлении льгот для инвесторов в инфраструктурные проекты) и призвал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова не спешить с введением экологического налога для бизнеса. Проект поправок в Налоговый кодекс был предложен Минфином в августе — новый налог должен заменить неналоговый сбор за загрязняющие выбросы (освободят от уплаты налогов в случае, если вред экологии наносится «в рамках осуществления деятельности, финансируемой бюджетами всех уровней»).

По словам бизнесменов, опрошенных Forbes после встречи, за закрытыми дверями бизнес и президент обсуждали и другие темы. «Самый яркий момент встречи с Путиным — неподдельный интерес (главы РСПП) Александра Шохина к ситуации с японскими островами», — сказал основной владелец НЛМК Владимир Лисин. По его словам, президент «объяснил, что происходит с Венесуэлой». Лисин не уточнил, что конкретно глава государства сказал о ситуации в латиноамериканской стране. Президент «дал понять, что там все сложно», отметил миллиардер. По словам Лисина, на встрече Шохин задал вопрос об уголовной ответственности за экономические преступления. «Президент сказал умную мысль: надо со всеми — в том числе общеизвестными — случаями аккуратно и не торопясь разобраться». При этом дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви (его и еще троих менеджеров инвестфонда подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный») не стало темой для предметного разговора. «Почти никто эту компанию не называл», — сказал Лисин.

Путин поднял тему защиты прав бизнеса, а также говорил о проблемах судебного преследования предпринимателей, «не называя конкретные случаи», уточнил в беседе с РБК глава ВТБ Андрей Костин. При этом все понимали, о чем идет речь, сказал банкир. По словам главы госбанка, президент пообещал предпринять «дополнительные шаги, чтобы те импульсы, которые он, в частности, в своем послании ежегодном делал, транслировались по всей системе» (в послании Федеральному собранию 20 февраля Путин призвал вывести честный бизнес из-под рисков попасть «под статью»).

Собеседник Forbes, участвовавший во встрече, рассказал, что Путин согласился с необходимостью снизить давление на бизнес и сказал, что «надо обязательно проработать вопрос».

Санкции на встрече с президентом на этот раз «фактически не обсуждались», сказал Лисин. Зато, по словам Костина, обсуждалось «решение национальных проектов».

Встреча была «об общих направлениях развития экономики страны и внешней политики», — рассказал владелец «Новапорта» Роман Троценко. Самым ярким моментом встречи Троценко назвал «посыл президента о том, что он глубоко в курсе тех проблем и вопросов, которые ставятся бизнес-сообществом, и он видит поддержку бизнесом капиталовложений в Россию на сегодняшний день как приоритет».