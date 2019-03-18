Возложившего цветы у места расстрела узников гетто брестчанина будут судить 25 марта 7 18.03.2019, 20:07

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Виталия Казака удерживали в ИВС за почтение памяти.

Рассмотрение административного дела брестского общественного активиста Виталия Казака перенесли на 25 марта. Об этом сообщили соратники активиста в Viber-канале «Неравнодушные».

Как ранее сообщал Charter97.org, Виталия Казака еще в пятницу вызвали в один из участков милиции по поводу ряда его акций по увековечению памяти останков людей, которые нашли во время строения жилищного квартала «Прибужский». Активист из участка не вышел, потому что был отправлен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Бреста, где находился под стражей до понедельника:

- У нас в городе есть памятники и военачальникам, и писателем, и поэтом, и политикам. Но нет памятника простому человеку, который здесь жил и своей жизнью расплачивался за ошибки политиков на протяжении столетий. Пора уже сделать такой мемориал.

Судить его должны были по двум эпизодам, один из которых подпадает под статью 17.1 КоАП РБ - «мелкое хулиганство». С тех пор как нашли останки жертв времен Второй Мировой войны на месте будущего квартала «Прибужский», Виталий Казак провел три памятных акции. Таким образом он хотел побудить местную власть к достойному почтению этого места.

Ранее активист из Бреста уже был оштрафован на 20 базовых величин за возложение цветов у места расстрела узников гетто.