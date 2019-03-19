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Совет Европы заявляет о несоблюдении Беларусью антикоррупционных стандартов

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  • 19.03.2019, 16:24

Из 24 рекомендаций 20 так и остались невыполненными.

19 марта антикоррупционный орган Совета Европы GRECO (группы государств по борьбе с коррупцией) выступил с публичным заявлением, в котором обвинил Беларусь в невыполнении антикоррупционных стандартов GRECO, пишет «Салідарнасць».

В 2012 году GRECO адресовала Беларуси 24 рекомендации, 20 из них так и остались проигнорированными. В большинстве рекомендаций речь шла об усилении независимости судебной системы и прокуратуры, расширение самостоятельности в работе правоохранительных органов и ограничение неприкосновенности некоторых категорий лиц.

Организация не раз приходила к выводу, что уровень выполнения рекомендаций был очень низким и в целом «неудовлетворительным». К тому же Беларусь так и не дала разрешение на публикацию докладов об оценке или о соблюдении стандартов.

— Несоблюдение правил и норм GRECO бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с GRECO в целом, — заявил председатель организации Марин Мрчела. — Это привело к тому, что впервые в своей практике GRECO выступает с заявлением о нарушении одним из своих членов стандартов Совета Европы.

По словам Мрчелы, GRECO обратилась ко всем 49 государствам, входящим в организацию, с просьбой ознакомить с заявлением свои органы власти и финансовые учреждения и в контактах с Беларусью принимать во внимание эту ситуацию. Мол, это должно дать импульс к выполнению Беларусью ее антикоррупционных обязательств.

Совет Европы создал ГРЕКО в 1999 году для помощи странам-участницам в борьбе с коррупцией. В группу входят 49 государств, включая Беларусь, которая при этом не является членом Совета Европы.


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