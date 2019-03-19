Ученые нашли остров с частью исчезнувшего континента 19.03.2019, 20:08

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Фото: David Stanley/Flickr

Данный кусок суши мог отколоться от Африки и Мадагаскара.

Группа геологов Университета Колумбии в США обнаружила остров, входящий в архипелаг Коморских островов, который загадочным образом сочетает в себе две породы. Сам остров имеет вулканическое происхождение и должен полностью состоять из базальта. Однако также обнаружены породы, содержащие кварцит. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на ScienceAlert.

Специалисты предположили, что наличие кварцита может объясняться включением в остров несколько миллионов лет назад куска Гондваны.

Исследователи провели экспедицию на остров и подтвердили, что фрагменты кварцита входят в его состав.

Также была найдена материнская порода, содержащая большое количество кварцита. Это "невозможное" явление идет вразрез с представлениями о тектонике плит.

Объяснили его ученые тем, что суперконтинент Гондвана после распада 150 миллионов лет назад образовал Мадагаскар и Индостан. При этом данный кусок суши мог отколоться от Африки и Мадагаскара, и расположиться между ними в океаническом бассейне. А после извержения вулкана, приведшего к появлению острова, кварцит вошел в базальтовые породы.