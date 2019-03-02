Умер академик Жорес Алферов 21 2.03.2019, 10:40

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Жорес Алферов

Нобелевский лауреат был уроженцем Беларуси.

Нобелевский лауреат, академик и ректор Академического университета Жорес Алферов умер в возрасте 89 лет, сообщила «РИА Новости» его жена Тамара Дарская.

В ноябре 2018 академика госпитализировали с подозрением на инсульт. В итоги диагноз не подтвердился,— врачи диагностировали у него гипертонический криз. Он пробыл в больнице более месяца и был выписан в декабре.

Жорес Алферов родился в Витебске в 1930 году. Является лауреатом Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 года он занимал пост вице-президента Российской академии наук (РАН). С 1995 года — депутат Госдумы.