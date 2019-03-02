На границе с Литвой снова «пробки» 2.03.2019, 12:39

Фото: пресс-служба ГПК

Произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления.

Утром 2 марта в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт «Каменный Лог») произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления.

Из-за сбоя программного обеспечения системы таможенного оформления оформление грузового автотранспорта литовская таможенная служба ведет в ручном режиме, а пропускная способность погранперехода «Каменный Лог-Мядининкай» снизилась более чем в два раза.

«Рекомендуем гражданам и перевозчикам, выезжающим в Литву, учитывать данную информацию и выбирать соседние пункты пропуска Котловка, Бенякони, а также Лоша (только для легкового автотранспорта)», — предупреждают в ГПК.