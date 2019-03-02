Жители Британии и США перестают покупать новую одежду 2.03.2019, 13:46

Фото: Sam Frost/The Guardian

Новое движение набирает обороты.

«Новое время» публикует перевод материала The Guardian о людях, которые перестали покупать новую одежду, и их мотивах.

"Нужно ли мне это?"

Лорен Каудери просматривает вешалки с одеждой в благотворительном магазине, собирающем средства на исследования рака в Гуле, в графстве Восточный Йоркшир.

"Эта юбка велика, но ее было бы легко ушить", - говорит она.

Лорен Каудери вместо того, чтобы покупать одежду, меняет ее на другую

Фото: Christopher Thomond / The Guardian

Кажется, Каудери выбирает покупки, но она просто смотрит. Ее задача - не покупать новую одежду, даже ту, которая недавно принадлежала кому-то другому.

"Я думаю, что стоит отойти и спросить: "Нужно ли мне это?"" - говорит она.

Каудери относится к растущей группе людей, которые любят одежду, но изо всех сил стараются отказаться от того, чтобы ее покупать из соображений экологичности. По данным благотворительной организации Wrap (Waste & Resources Action Programme - Программа действий по ресурсам и отходам - ред.), которая занимается экологически безопасным управлением утилизацией отходов, средний срок службы одежды в Великобритании составляет всего 2,2 года. В шкафах Великобритании висит неиспользованной одежды примерно на 30 миллиардов фунтов (около 1 триллиона гривен - ред.), и все же люди продолжают ее покупать.

"Каждую неделю мы покупаем 38 млн единиц, а 11 млн единиц попадают на свалку. У нас недостаточно ресурсов, чтобы продолжать кормить этого монстра", - говорит Мария Ченовет, исполнительный директор Traid, благотворительной организации, которая работает над тем, чтобы люди перестали выбрасывать одежду.

Отношение к покупкам

Ченовет считает, что потребители переключаются на покупки в магазинах секонд-хенда или добавляют в свои покупательские привычки что-то бывшее в употреблении. Она указывает на 30-процентный рост товарооборота в магазинах Traid в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Когда она была подростком в 1980-х годах, ее отец запрещал ей покупать подержанные вещи на рынках, чтобы люди не подумали, что их семья бедная. Она не слушалась его и втаскивала пакеты с одеждой через окно своей спальни.

Сейчас Ченовет считает покупку подержанных вещей "огромным жестом активизма", необходимым выбором для тех, кто "не верит в нанесение ущерба окружающей среде и увековечивание этого потребления и расточительности".

И насколько сложно перейти к более экологичному методу покупок? В Великобритании одежда на четвертом месте по оказанию негативного влияния на окружающую среду после строительства жилья, транспорта и еды. Согласно отчету McKinsey's State of Fashion за прошлый год, больше половины предметов модной одежды выбрасывают меньше чем через год. Но является ли покупка вещей из секонд-хенда средством от быстрой смены моды?

В Гуле, где Каудери работает директором по маркетингу в Junction Theatre, в обеденный перерыв есть множество местных развлечений: магазины одежды Dorothy Perkins, New Look, Peacocks. Каудери раньше покупала одежду "потому что она там была". Вечером она заходила в онлайн-магазин Asos. "Я думала: "О, великолепно, дисконтный код! Бесплатная доставка! Я закажу вещей! Хм.. Это не очень подходит, но я не могу заняться тем, чтобы отправить это обратно ... Я оставлю это"".

Каждый месяц Каудери покупала две или три вещи. "20 фунтов за раз, это начинает накапливаться. Есть шкаф полный вещей. Вещи, которые все еще с бирками.. Я взглянула на себя и подумала: "Что ты делаешь?""

Заинтересовавшись увиденным в Facebook постом, в один из выходных Каудери заглянула в Обмен одежды сообщества Лидса (Leeds Community Clothes Exchange), местную барахолку. Сейчас, четыре года спустя, она - одна из его директоров и помогает осуществлять надзор за 2 тысячами предметов одежды - "дизайнерские вещи, винтажные вещи, вещи ручной работы, свадебные платья", которые проходят через общественный центр Вудхауса каждый месяц.

Мы с Каудери встречаемся в один из тех обеденных часов, которые она раньше проводила, покупая одежду. Ее юбка, топ и кардиган - все из Обмена одежды, ее ботинки из благотворительного магазина Autism Plus в Гуле.

"В Обмене одеждой вы можете поменять вещи одну на другую. Здесь нет ценностных суждений. Предмет одежды можно продать, если есть все пуговицы и нет пятен. Некоторые выпускные платья возвращаются снова и снова. Люди берут их, носят, приносят обратно", - говорит Каудери. Завсегдатаи откладывают вещи друг для друга. Примерочная - это место вдохновения.

По мере того, как вовлеченность Каудери в обмен одеждой росла, количество ее визитов в магазин одежды Peacocks сокращалось. Теперь магазин этого бренда поражал ее как "взрыв на благотворительной распродаже". Она начала удалять неоткрытые письма от Asos и Topshop. Она поклялась целый год не покупать новую одежду. "Я считала, что в конце подумаю: "Я сделала это. Теперь я продолжу"", - говорит Каудери. Вместо этого "изменилось то, как я думала об одежде".

Каудери по-прежнему любит одежду, особенно бархатную, но она нашла безопасный способ ее потребления. Обмен одежды позволяет ей обновить свой гардероб, не увеличивая его. Она может быть потребителем, пока готова в равной мере отказываться от вещей. И если раньше она покупала три вещи в месяц, сейчас она обменивает от 10 до 15, в основном, вещи, которые она получила во время обмена в прошлый раз.

Хобби, ставшее работой

Одежда также приходит в дом Сары Фьюэлл в Бейзингстоке и уходит из него. Она получает и отправляет так много посылок, что знает своего почтальона по имени (Джей). Фьюэлл всегда любила резать старую одежду, скреплять шпильками, даже в 14 лет, когда большинство ее друзей покупало одежду в магазине Hollister. Но теперь она превратила свою страсть к любимой одежде в экологическую версию быстрой моды.

Фьюэлл руководит магазином Identity Party на веб-сайте Depop, который с момента своего создания в 2011 году предложил своим 10 миллионам пользователей торговлю в стиле eBay с публикациями в стиле Instagram. В ее бренде "много от 80-х, 90-х", он "довольно богемный, гранджевый". Она особенно любит "продавать вещи с изображениями животных, старый добрый уродливый джемпер и что-нибудь марки St Michael".

Увлекшись перепродажей винтажной одежды Сара Фьюэлл сделала это своей работой

Фото: Sam Frost/The Guardian

Два года назад, будучи на втором курсе Голдсмитского колледжа Лондонского университета, Фьюэлл просматривала ассортимент благотворительных магазинов, когда увидела "действительно красивое платье, которое было не для меня". У нее уже был профиль Depop, через который она продавала ненужную одежду, поэтому она купила платье, описала его как "очень в стиле Фиби из Друзей", и оно быстро было продано.

Во время третьего года в университете она все время покупала и продавала одежду. "Когда я ушла из университета, я подумала, что мне не нужна настоящая работа".

Сейчас с Identity Party Фьюэлл превратила свою любовь к винтажным вещам в профессию.

Она не отказывается полностью от новой одежды в своем гардеробе, которой около 10%. Например, она покупает новую спортивную одежду ("Было бы довольно отвратительно носить бывшую в употреблении спортивную одежду"). Она даже купила кое-что в Черную Пятницу. "Может быть, с моей стороны противоречиво участвовать в Черной Пятнице, но я просто хотела спортивную одежду".

Мы сидим в кафе в торговом центре в Бейзингстоке. Фьюэлл, которая одета в топ и джинсы Identity Party и куртку, купленную на eBay, описывает свою рабочую неделю: в понедельник она публикует посты, во вторник она фотографирует, в среду - загружает, четвертый день проводит в благотворительных магазинах в Бейзингстоке, Ньюбери и Рединге, в пятый и шестой день она снова фотографирует и публикует посты.

Дни Фьюэлл длинные. Но все часы, потраченные на то, чтобы вырезать подплечники и вытаскивать использованные носовые платки из карманов, сделали ее одним из лучших продавцов Depop. Со времен того первого платья она продала более 3000 наименований, а среди ее клиентов есть ее собственные друзья, которые больше не считают покупки в секонд-хенде "несколько нишевыми".

"Многие люди очень устали от быстрой смены моды. Раньше люди смотрели видео (с демонстрацией примерки только что приобретенной одежды, англ - hauls - ред) на YouTube и им нравилось: "Да, отлично". Теперь, если вы прочтете комментарии под таким видео, они все будут вроде: "О, так много вещей, они выглядят некачественными". Люди намного лучше осведомлены".

В 2017 году, когда она опубликовала пост со своим первым платьем, Фьюэлл "не очень осознавала" экологические преимущества одежды из секонд-хенда. "Я на самом деле не думала "Я могла бы способствовать передаче этого сообщения"". Через пару месяцев "оно было добавлено". Теперь она продает свои "собственноручно подобранные винтажные жемчужины" как моду, не вредящую экологии. Факты об излишних тратах на одежду напечатаны на обороте ее визитных карточек. Если предмет одежды не подходит покупателю, она призывает продать его, чтобы замкнуть круг.

Но смотрела ли Фьюэлл когда-то на пол комнаты для гостей в доме ее родителей, которая теперь ее склад, на море розовых пластиковых пакетов, ожидающих отправки по почте, с мыслью о том, что покупка и продажа подержанной одежды может быть не такой уж экологически полезной? В некотором смысле Depop отражает быструю моду: потребители покупают дешево и часто. Фьюэлл отмечает, что пакеты сделаны из переработанного пластика, и она хотела бы позволить себе биоразлагаемые.

"Недостатком с точки зрения охраны окружающей среды являются почтовые расходы и упаковка", - признает она, - "Но люди всегда хотят покупать одежду. Покупка секонд-хенда - это, вероятно, лучший способ это сделать".

По словам Стефани Кэмпбелл из кампании Wrap Love Your Clothes (в переводе название кампании - Любите свою одежду), главное - не допустить попадания одежды на свалку.

Каждый год 430 тысяч тонн одежды в Великобритании утилизируется без переработки. Между тем, количество проданной одежды растет: 1,13 млн. тонн в 2016 году, что на 200 тысяч тонн больше, чем в 2012 году.

Шить, а не покупать

"Это медленное постепенное изменение мышления. Это не похоже на то, как будто кто-то переключил выключатель и внезапно изменил подход: "Да, теперь я делаю покупки так"", - говорит Зои Эдвардс, учительница шитья и блогер, которая 11 лет назад пообещала никогда не покупать новую одежду.

Зои Эдвардс почти не покупает одежду уже 11 лет - он ее шьет

Фото: Graeme Robertson / The Guardian

Эдвардс работала на "поставщика низкокачественной одежды для очень быстро сменяющейся моды" в Лондоне. Ее работа заключалась в том, чтобы заказывать отделку: этикетки, петли для подвешивания, пуговицы, молнии. Количество доставляемой ткани всегда варьировалось, поэтому ей приходилось заказывать лишнюю отделку, рутинные неоправданные отходы, из-за которых она чувствовала себя некомфортно. Она всегда любила шить и продавала свою одежду ручной работы на рыночных прилавках и в онлайн-магазине Etsy. Ее два образа жизни были негармоничными.

"Я больше не хотела быть частью быстро меняющейся моды", - говорит она. Она бросила работу, шила одежду, продавала одежду, учила шитью и вела об этом блог. За последние 11 лет Эдвардс купила только "одну или две вещи". Ее бюстгальтеры новые, и она думает, что, возможно, купила топ производителя Zara примерно в 2010 году. Даже трусики она шьет себе сама.

Сложно ли не покупать одежду?

Так насколько сложно перестать покупать одежду? Таня Арраялес, самопровозглашенная "разрушительница моды", основала в Нью-Йорке организацию под названием Fashion of Tomorrow (Мода завтрашнего дня - ред.), чтобы отстаивать более экологически приемлемый подход к швейной промышленности. Арраялес была одной из основателей Style Lend, сайта по прокату одежды, и поклялась отказаться от любых покупок одежды на год под влиянием документального фильма Реальная цена моды (True Cost - на англ.).

Но не было ли случаев, когда она отчаянно пыталась нарушить свое добровольное правило?

Таня Арраялес поклялась отказаться от любых покупок одежды на год под влиянием документального фильма Реальная цена моды

Фото: Photograph: Tania Arrayles / The Guardian

"Проблема была в том, что я чувствовал себя немного ... Я была не такой модной, как раньше. Я не могла произвести впечатление, когда я появлялась на каком-то мероприятии. У меня не было ничего нового и блестящего. Но я хотела реструктурировать то, как мой мозг видел покупки", - говорит она.

На втором году она разрешила себе покупать винтажную одежду. Еще через год она покупала новую одежду брендов, ориентированных на экологию. Каждый раз, когда она чувствовала, что ее стилю "чего-то немного не хватает", она арендовала то, что ей было нужно, в Style Lend (в Великобритании тоже есть сайты сдающие одежду в аренду, но это еще не процветающий рынок). "Я начала видеть одежду в новом свете. Я открыла для себя дизайн", - говорит Арраялес.

Каудери заметила похожее чувство исследования и игры в Обмене одежды. "Я стала больше экспериментировать, стала более свободно обращаться с одеждой. Я не храню вещи до лучших времен. Я ношу их. И я не беспокоюсь о размере на этикетке", - говорит она.

Изменчивость размеров - одно из удовольствий покупки вещей из секонд-хенда. Продавцы с Depop, такие как Фьюэлл, говорят, что им подходит одежда с размером от восьмого до 14. Покупателям рекомендуется рассматривать их размер как нечто изменчивое.

"Это замечательная вещь в обмене", - говорит Каудери. Никто не впадает в депрессию, потому что что-то его размера не застегивается, "Вы просто смотрите на глаз и спрашиваете себя "Подойдет ли это?""

Эдвардс столкнулась с аналогичными противоречиями со своим собственным вкусом. Пошив требует много решений: цвет и вес ткани, длина платья, форма рукава. Она покупает винтажную ткань и перешивает находки из благотворительных магазинов, но, несмотря на это, она не считает, что "шить - это обязательно самый безвредный для экологии способ одеваться". Все еще необходимо покупать ткань и материалы. И существует тенденция ценить процесс изготовления одежды больше, чем процесс ее ношения, так что многое из того, что делают, так никогда и не носят. "В сообществе тех, кто шьет одежду, есть большое движение за замедление моды. Люди пользуются своими запасами вместо того, чтобы покупать что-то новое", - говорит Эдвардс.

Продажа подержанной одежды имеет свои пределы. Чтобы не затопить вторичный рынок или не передать проблему другим, включая развивающиеся страны, в которых много подержанной одежды продается оптом, необходимо поощрять другие технологии, такие как вторичная переработка волокон.

"Одежда - это способ показать, кто я, что я чувствую, во что верю. Это способ общения с миром. У нее есть реальная социальная ценность, но это нужно делать (выбирать одежду - ред.) осознанно", - говорит Эдвардс.

Так что может сделать человек, который любит новую одежду, но хочет жить так, чтобы меньше вредить экологии? Как говорит Эдвардс, если вы проводите время на модных сайтах, то не нужно много воображения или желания для того, чтобы переключиться на eBay, Depop, thredUP, HEWI London или любой другой подобный сайт.

Ченовет говорит, что "важно не хранить в своем гардеробе вещи, которые вы не носите". Пожертвование одежды возвращает ее в обращение.

Как говорит Каудери: "У одежды есть история. Если вы одели что-то один раз, а затем выбросили в мусорное ведро, у него не было истории. Ты хочешь знать, что в этих вещах есть жизнь".