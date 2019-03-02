Польский национальный банк празднует 100-летие злотого 4 2.03.2019, 14:55

Фото: comparic.pl

Центробанк Польши открывает специальную программу мероприятий в честь 100-й годовщины национальной валюты.

Польский национальный банк (ПНБ) празднует 100-летие польского злотого. В субботу 2 марта центробанк Польши открывает специальную программу мероприятий, посвященных этой годовщине.

Закон о придании злотому статуса польской национальной валюты был подписан 28 февраля 1919 года. Хотя злотый как средство платежа вошел в оборот позже, в 1924 году, то именно 1919 год считается исключительным, поскольку он связан с присвоением польской валюте официального названия, передает «Радио Польша».

В связи с 100-й годовщиной польского злотого ПНБ организует торжества под девизом «Польский злотый - это сильная польская экономика». В программу праздничных мероприятий включен семейный пикник во внутреннем дворе здания центробанка, целью которого является ознакомление детей и взрослых в форме игр и развлечений с историей злотого и его роли в экономике.

В юбилейной программе - также конкурсы с призами, концерты и показ мультфильмов для самых маленьких. В честь 100-летия злотого варшавские кондитеры испекли огромный 30-килограммовый торт.