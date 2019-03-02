США аннулировали визы у 49 сторонников Мадуро 2.03.2019, 15:38

Вашингтон призвал все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных партнеров.

Американские власти решили отозвать визы у 49 венесуэльцев, которых США считают ответственными за подрыв демократии в Венесуэле. Соответствующее решение было принято 28 февраля. Как пишет kasparov.ru, об сообщила 1 марта пресс-служба Госдепа.

В ведомстве пояснили, что Вашингтон применяет эту санкционную политику по отношению к чиновникам, связанным с правителем Венесуэлы Николасом Мадуро, и их семьям. Имена попавших в черный список лиц не приводятся.

"Сторонники Мадуро, которые пренебрегают правами человека или нарушают их, воруют у венесуэльского народа или подрывают демократию Венесуэлы, не приветствуются в Соединенных Штатах. Это же касается и членов их семей, которые ведут привилегированный образ жизни в ущерб свободе и процветанию миллионов венесуэльцев",— заявили в Госдепе. - А также нарушителей прав человека, которые его поддерживают". Вашингтон призвал все страны усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных партнеров, а также ограничить выдачу виз его окружению.