Задержан главный архитектор Минска 7 20.03.2019, 10:00

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Председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома подозревают во взятке.

Задержан председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Об этом сообщает сайт МВД.

Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен во взяточничестве председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского горисполкома. Эту должность занимает Павел Лучинович.

Мужчину задержали в Минском районе после получения 4 тысяч долларов. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель.

Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностного лица Мингорисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере) УК РБ, в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) УК РБ.