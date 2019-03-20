Что будет с ценами на белорусских АЗС? 6 Наталья Журавлевич, ABW.BY

20.03.2019, 12:51

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Ставки акцизов на топливо выросли на 9-29%.

Увеличение ставок акцизов на топливо предусмотрено указом Лукашенко №102 "Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары" от 15 марта. Документ вступит в силу 20 марта.

Изначально власти намеревались снизить ставки акцизов, чтобы компенсировать НПЗ потери от "налогового маневра", и такое понижение действительно произошло.

Что такое налоговый маневр и почему он так невыгоден Беларуси

Как было

С добытой в России нефти до 2019 года уплачивался налог на добычу полезных ископаемых - так формировались цены на внутреннем рынке. На ту часть сырья, которая шла на внешние рынки, был предусмотрен экспортный налог. Беларусь покупала нефть по внутренним российским ценам.

Суть закона о налоговом маневре в России

Обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличение налога на добычу полезных ископаемых.

Что влечет налоговый маневр для России

Экспорт нефти стал более выгодным, но выросла и стоимость нефти на внутреннем рынке. В целом это способ пополнить бюджет - предположительно благодаря налоговому маневру российская казна за шесть лет получит около 1,5 трлн рублей.

Что влечет налоговый маневр для Беларуси

Минск покупает сырье в России по внутренним ценам, а это значит, что с ростом внутрироссийских цен падает маржа нефтеперерабатывающей отрасли в Беларуси. Беларусь оценивает бюджетные потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году в 630 млн рублей.

Однако продержалось недолго, всего три месяца.

Так, вместо 580,11 руб. за 1 тонну бензина, не соответствующего классу 5, в 2018 году до недавнего времени ставка акциза составляла 435,08 рубля.

На бензин класса 5 в 2018 года ставка была 336,79 рубя, в 2019-м она снизилась до 252,59.

На дизельное топливо, не соответствующее классу 5, было 249,4 руб. - стало в 2019 году 187,05 рубля.

На дизтопливо класса 5 в 2018 году было 184,44 - стало 138,33 рубля.

Но подписанный на днях документ практически все возвращает на круги своя.

Теперь ставка акциза на бензин, не соответствующий классу 5, составит 475,08 руб. за 1 тонну (плюс 9%).

На бензин класса 5 - 292,59 руб. за 1 тонну (плюс 15%).

На дизтопливо класса 5 - 178,33 руб. за 1 тонну (плюс 29%).

Ставка акциза на сжиженный углеводородный газ увеличена в 2 раза, до 108,42 руб. за 1000 куб.м.

Естественно, для нефтеперерабатывающей отрасли такое решение будет иметь только негативные последствия для финансового состояния НПЗ - именно заводы несут налоговую нагрузку. Стоимость сырья для наших предприятий и так выросла по отношению к прошлому году - из-за налогового маневра цена на нефть для Беларуси в процентном соотношении повысилась на 5% и вместо 75% мировых цен составляет сейчас порядка 80%.

Эксперты из области нефтепереработки признались ABW.BY, что даже снижение акцизов в начале 2019 года не компенсировало эти потери, а увеличение только усугубит. И НПЗ оказываются зажатыми между ограничениями государственных цен и закупочной стоимостью сырья. При таком раскладе процесс нефтепереработки именно для внутреннего рынка может оказаться экономически невыгодным.

Но простого потребителя проблемы переработки, конечно, волнуют в значительно меньшей степени, чем итоговая стоимость топлива на АЗС.

В концерне "Белнефтехим" в ответ на наш вопрос о перспективах ценообразования подчеркнули: "Мы остаемся сторонниками поэтапного эволюционного изменения цен".

Про соотношение социальной и экономической составляющих стоимости топлива говорили и участники круглого стола, проведенного журналом "Нефтехимия" - заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) концерна "Белнефтехим" Лариса Болотина и заместитель генерального директора ОАО "Мозырский НПЗ" Сергей Крот.

"В розничной цене моторного топлива несколько важных составляющих. В первую очередь - цена на нефть, а также ставки налогов, розничные цены сопредельных стран, политика регулирующих органов. В действующих ценах доля НДС составляет 17 процентов, акциза - 8-13 процентов, остальное приходится на затраты по производству, в том числе на приобретение нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива", - сказал Сергей Крот.

Лариса Болотина согласилась: "Определяющим фактором, конечно, является цена на нефть, закупаемую НПЗ, - в себестоимости нефтепродуктов она занимает более 80 процентов. Еще один существенный фактор - курс национальной валюты. Примерно 1/3 всего производимого объема нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке за белорусские рубли, в то время как нефть приобретается за валюту. Около 30 процентов в розничной цене моторного топлива - налоговая нагрузка, так что любое изменение налогового законодательства тоже оказывает свое влияние".

При этом она отметила, что "для населения топливо - это товар ежедневного использования, цена на который является весьма чувствительной позицией. То есть я хочу сказать, что социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход к рассмотрению всех факторов".

Татьяна Маненок, экономический обозреватель газеты "Белорусы и рынок", специалист по вопросам энергетики, нефтехимической промышленности и приватизации, тоже склоняется к тому, что резких скачков цен на топливо нам ждать не стоит:

"Безусловно, на цену топлива влияет и стоимость импортируемой из России нефти, и курс рубля, и цены на топливо в сопредельных странах, поскольку это тоже серьезный фактор с точки зрения привлекательности автомобильного транзита через нашу страну. Поэтому само повышение акцизов скажется прежде всего на финансовом здоровье наших НПЗ. Мы помним, что государство в начале года, чтобы помочь НПЗ адаптироваться в новых условиях, пошло на снижение на 25 процентов ставок акцизов. Предполагалось, что это поможет заводам сэкономить около 100 миллионовн долларов. При нынешнем повышении ставок компенсировать налоговую нагрузку на заводы могло бы повышение цен на топливо, но это уже будет решением регулятора - как распределить это финансовое бремя. Ведь повышение цен на топливо - это стимул для роста инфляции, и, естественно, правительство следит за этой составляющей. По сути, надо решить непростую задачу: и дать возможность работать заводам с прибылью, и не допустить инфляцию, и оставить топливо доступным для населения. Я думаю, что принятая тактика осторожного повышения цен продолжится, единственное, что паузы в изменении цен, какие были в начале этого года, регулятор себе уже не сможет позволить, особенно с учетом роста мировых цен на нефтепродукты".

Наталья Журавлевич, ABW.BY