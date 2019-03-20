СМИ: Израиль нанес удары по Дамаску в день визита Шойгу к Асаду 20.03.2019, 13:47

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Как минимум четыре ракеты достигли цели.

Четыре мощных взрыва прогремели в Дамаске. Об этом во вторник вечером сообщило израильское издание Nziv со ссылкой на сирийские СМИ, пишет newsader.info.

Речь может идти об очередной израильской атаке на военные объекты Ирана и группировки Хезболла в Сирии, в том числе расположенные в аэропорту Дамаска.

Информацию об инцидентах подтвердили представители базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека. Там пояснили, что о причинах взрывов пока ничего не известно.

В то же время отмечается, что сирийская система противовоздушной обороны запустила зенитные ракеты в попытке отразить удары. Ранее подобные действия не имели успеха в противостоянии израильским налетам.

В то же время сирийские военные назвали происходящее военными учениями.

Информация о возможной израильской атаке поступает на фоне визита министра обороны России Серегя Шойгу в Сирию. Как сообщал во вторник Интерфакс, Шойгу передал сирийскому президенту Башару Асаду "послание от президента России Владимира Путина". В Минобороны РФ сообщили об обсуждении сторонами "различных аспектов обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования".

С декабря по январь Израиль повел против иранских военных объектов в Сирии четыре атаки, две из которых были массированными. Израильское руководство неоднократно заявляло о намерении не допустить иранского военного присутствия в Сирии.

"Месть" Асаду

10 марта сообщалось о том, что Россия фактически взяла под полный контроль систему противовоздушной обороны Сирии и аэропорты страны. Как отмечалось, отныне сирийским властям фактически запрещено использовать средства ПВО без согласования с российским командованием, и ни одно воздушное судно на сирийской территории не поднимется в воздух без индивидуального согласования со стороны военных РФ.

Предполагается, что тем самым Россия "отомстила" президенту Сирии Башару Асаду и иранским властям за сепаратные переговоры, в то время как сама Москва стремится делать ставку на лояльных ей сирийских военных. Это согласуется с прежними сообщениями о том, что отношения между Россией с одной стороны и ее союзниками в Сирии с другой стремительно ухудшаются из-за недоверия, которое питают в отношении Москвы семья Асада и власти Ирана.

Информация о том, что Россия отныне контролирует систему ПВО Сирии, пока не подтверждена иными источниками. Остается неясным и то, как в этом контексте будет обстоять дело с переброшенными в Сирию системами С-300, которые, по заявлению российских военных, должны были препятствовать операциям Израиля. Ранее поступала противоречивая информация по этому поводу: с одной стороны, Москва высказывала недовольство квалификацией сирийских военных, которые так и не освоили управление комплексами С-300; с другой – российские СМИ писали о намерении развернуть эти системы уже весной 2019 года.

Решение о передаче сирийским властям современных комплексов С-300 последовало после того, как в ходе беспорядочной стрельбы зенитными ракетами сирийские военные, целясь в израильский самолет, по ошибке сбили российский самолет радиоэлектронной разведки с 15 военными на борту. Россия обвинила Израиль в попытке "прикрыться" российским самолетом, несмотря на предоставленные Москве доказательства обратного.

Израиль неоднократно доказывал, что способен с легкостью нейтрализовать российские системы ПВО в Сирии без всяких потерь для себя: с декабря по январь израильские самолеты совершили в Сирии как минимум четыре атаки – в том числе две масштабные, – в ходе которых были ликвидированы порядка десяти батарей ПВО российского производства, в том числе российский "Панцирь-С" и китайский радар для обнаружения малозаметных самолетов. Последний, как предполагается, был ликвидирован новейшим малозаметным истребителем F-35.