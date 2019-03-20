Спор о границе Чечни и Ингушетии: отозваны поправки в закон о референдуме 20.03.2019, 14:53

Юнус-Бек Евкуров

Накануне этот документ прошел первое чтение в ингушском парламенте.

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного собрания поправки, делающие необязательным проведение референдума по таким вопросам, как изменение территории, границ или названия республики. Накануне этот документ прошел первое чтение в республиканском парламенте.

Евкуров заявил, что принял сегодняшнее решение после обращения совета тейпов, парламентариев и депутатов, уточнив, что закон будет доработан и может быть повторно внесен в течение трех месяцев, сообщает "Радио Свобода".

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.

В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу. На закон "О референдуме Республики Ингушетия" ссылались и противники соглашения о границе.

В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечней поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.