Совет Европы: Беларусь скрывает информацию о состоянии коррупции в стране 11 21.03.2019, 13:21

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Изображение: DW.com

Антикоррупционный орган Совета Европы предупредил потенциальных инвесторов.

Беларусь не выполняет антикоррупционных стандартов и скрывает информацию о состоянии коррупции в стране. Такое заявление сделал антикоррупционный орган Совета Европы. Потенциальных инвесторов и партнеров Беларуси предупредили о необходимости проявлять повышенную бдительность при контактах с чиновниками, пишет ng.ru.

С громким заявлением о высоком уровне коррупции в Беларуси выступил антикоррупционный орган Совета Европы – Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Организация подчеркивает, что вынуждена были пойти на такой шаг впервые, поскольку все обращения на этот счет белорусская сторона игнорирует.

В частности, Минск так и не согласился на публикацию доклада о соблюдении в стране антикоррупционных стандартов, который ежегодно готовит ГРЕКО в отношении стран, ратифицировавших Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Беларусь уже несколько лет остается единственной страной – членом ГРЕКО, правительство которой не разрешает публикацию каких бы то ни было докладов этой организации о себе. В предыдущие годы ГРЕКО публиковала лишь резюме отчетов о Беларуси. В них отмечалось, что антикоррупционные рекомендации, которые ГРЕКО адресовала Минску еще в 2012 году, выполняются на неудовлетворительном уровне.

Всего таких рекомендаций было 24. Как подчеркивают в организации, выполнила страна лишь четыре из них. Рекомендации касаются укрепления независимости судов, прокуратуры и операционной самостоятельности правоохранительных органов. Также эксперты ГРЕКО предлагают ограничить неприкосновенность некоторых категорий лиц, расширить положение о взяточничестве, включив понятия «предложения», «обещания», «просьбы» и «принятия предложения или обещания», охватить материальные и нематериальные преимущества, а также случаи, когда взятка передается не самому должностному лицу, а третьей стороне.

«Продолжающееся несоблюдение правил и норм ГРЕКО бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с ГРЕКО в целом», – говорится в заявлении. Организация предупреждает, что обратилась ко всем своим членам с просьбой «принимать во внимание эту ситуацию при контактах с Беларусью». Эксперты ГРЕКО рассчитывают, что давление со стороны партнеров наряду с заявлением антикоррупционного органа Совета Европы подействует на белорусские власти и они изменят ситуацию.

Состояние коррупции в мире отслеживается не только на уровне Совета Европы. Например, свой мониторинг ведет международное движение по противодействию коррупции – организация Transparency International. Ее рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 180 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). В свою очередь, авторы рейтинга опираются на исследования других международных организаций – таких как Всемирный банк, Freedom House, фонд Bertelsmann и др. В рейтинге, который был опубликован в январе этого года, Беларусь по итогам 2018 года опустилась на 70-е место с 68-го, которое занимала годом ранее назад. К слову, Россия в нем занимает 138-е место, Украина – 120-е, а Польша 36-е.

Беларусь в последнее время просто сотрясают коррупционные скандалы. Помимо практически ежедневных задержаний чиновников за взяточничество то и дело вскрываются целые коррупционные сети и схемы в отдельных отраслях. В прошлом году нашумело «дело «ошмянской таможни», в которой четко была отработана система оплаты за пересечение границы. В деле фигурировало около 60 человек.

Денег было так много, что у одного из фигурантов в квартире просто под ванной хранилось 1,8 млн долл. В конце прошлого и начале этого года еще продолжались суды по не менее громкому «делу медиков». Как выяснилось, чиновники от медицины, включая главврачей некоторых больниц, брали откаты у компаний – поставщиков оборудования. Фигурантами дела стали 33 человека, а общая сумма взяток превысила 350 тыс. долл. Коррупционная схема вскрылась даже на уровне школьных столовых. Ее под себя сформировал чиновник минского исполкома. Сотрудники школьных столовых ежемесячно платили ему мзду за продление контракта. Не брезговал чиновник и продуктами.

Говоря о причинах разъедающей страну массовой коррупции, эксперты отмечают, что главная из них искусственно создана государством. Они утверждают, что такая коррупционая схема выстроена в Беларуси не случайно – она позволяет иметь компромат на любого чиновника или руководителя государственного предприятия. Достать его можно в любой момент, что делает людей управляемыми. Не случайно при раскрытии схем на таможне и в Министерстве здравоохранения среди фигурантов не оказалось чиновников высшего ранга – министров и их заместителей. Притом, что масштабы раскрытых схем таковы, что скрыть их от высшего руководства было почти нереально, рассуждают местные наблюдатели. Пока «ковровая бомбардировка» идет вокруг «больших руководителей», но они четко понимают, что в случае чего о них тоже вспомнят.