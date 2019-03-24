Лукашенко предложил Лису наживаться на квартирах для белорусов 18 24.03.2019, 11:08

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Диктатор рассказал новые подробности эксперимента с заводом, который возглавляет Салей.

Лукашенко напомнил руководству Брестской области о поручении по строительству жилья с ограниченной прибылью в 5%, сообщила пресс-служба диктатора.

В Минске по такой схеме уже строит завод, возглавляемый Вадимом Салеем. Но во время вчерашнего визита Лукашенко в Барановичи всплыли еще некоторые интересные детали этого процесса. Подробности — в материале tut.by.

Как сообщил в эфире «Беларусь 1» глава Брестской области Анатолий Лис, наибольшую тревогу в Бресте вызывает «Стройтрест № 8».

— Он фактически работает благодаря тому, что вы (Лукашенко) подписали распоряжение и трест является генподрядчиком по строительству Западного обхода [в Бресте]. Если бы он сегодня не являлся [генподрядчиком], то у него кредиторская задолженность значительно превышает стоимость основных средств — и это фактически банкрот.

Лукашенко же сказал, чтобы Лис поручил этому 8-му стройтресту построить жилье с ограниченной прибылью в 5%. Как недавно писали СМИ, такой эксперимент в Минске проводит государственный завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей.

Как сообщают источники tut.by, раньше под эти цели предприятие получило участок в Новинках, а сейчас — еще 24 гектара в том же районе. На первом участке построены несколько арендных домов, на втором будет жилье для нуждающихся.

Но Лукашенко рассказал о новых подробностях этой строительной схемы.

— Пришел ко мне директор (завода эффективных промышленных конструкций). Говорит: дайте мне земли в Минске, я буду строить жилье. И я вам обещаю, с пятипроцентной рентабельностью я построю жилье (он производит панели для крупнопанельного домостроения) и передам кому надо — госпредприятиям. И когда я внес на рассмотрение этот вопрос, начиная от Мясниковича и мэра Минска и заканчивая всем жульем, которое там телепалось, [они выступили] категорически против [и сказали], что это невозможно. Я говорю: все, строим, дайте ему земли. Дал землю, и он несколько раз ко мне подходит и говорит: «Я не понимаю, почему они против». Я же, говорит, вам дешевое жилье построю и вам отдам, а вы куда хотите, туда и девайте. Я говорю: ты построй и потом мне скажешь. Он построил это жилье — 500 долларов в Минске квадратный метр. Забирайте! Забирай, Анатолий Васильевич Лис, и продавай по 1200, в бюджете оставляй эту разницу. А мы отдали отдельным жуликам и проходимцам эти деньги. Почему?

По словам Лукашенко, частные застройщики не вкладывают деньги, которые они заработали.

— Они чемоданами на Кипр и в другие офшоры вывезли и там припрятали. Они идут в наш банк, берут кредитные ресурсы, строят, продают по высокой цене, возвращают кредит и по карманам раскладывают деньги. Почему вы не можете эти деньги взять? Вот для чего мною лично был проведен этот пятипроцентный эксперимент. Что такое 550 долларов за метр в Минске? А элитное жилье в Минске — оно стоит 2200 долларов даже сегодня. Чувствуете разницу и кому эти деньги достались?

«Проведите этот эксперимент и мне доложите. Поручите «Стройтресту № 8» построить это жилье. Он получит деньги и еще в бюджет что-то даст», — сказал Лукашенко.

А в чем смысл схемы?

Как сообщает пресс-служба, задачу организовать строительство жилья с 5%-ной прибылью Лукашенко поставил и перед Кочановой. Правда, кого это все коснется — пока точно не ясно. Ведь при строительстве госзастройщиками социального жилья им и так участки выделяются бесплатно, а их прибыль по закону ограничена 5%.

А если строить, как описано выше, по 500 долларов за «квадрат», потом передавать госструктурам, которые будут продавать его уже по 1200, — то какое от этого благо людям? Разве что 700 долларов разницы останутся в бюджете, а не у застройщика. Судя по вышеописанной риторике Лукашенко, смысл, возможно, в этом.

Про какие-то новые условия для частных застройщиков Лукашенко вчера не говорил.